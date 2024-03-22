Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Решающий поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на матч Украина – Исландия. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68. На проход украинцев на Евро котировки составляют 1.30.
Успех Исландии в первые 90 минут котируется по 5.50, а проход – 3.60. Ничья в основное время – 4.00
Основные котировки на матч Украина – Исландия:
- Победа Украины в основное время – 1.68
- Проход Украины на Евро-2024 – 1.30
- Победа Исландии в основное время – 5.50
- Проход Исландии на Евро-2024 – 3.60
- Ничья – 4.00
- Обе команды забьют – 1.99
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Камбэк по ходу очень непростой игры
Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)