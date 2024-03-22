Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на матч Украина – Исландия. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68. На проход украинцев на Евро котировки составляют 1.30.

Успех Исландии в первые 90 минут котируется по 5.50, а проход – 3.60. Ничья в основное время – 4.00

Основные котировки на матч Украина – Исландия: