Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 08:12 | Обновлено 22 марта 2024, 09:10
13412
0

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024

Решающий поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве

22 марта 2024, 08:12 | Обновлено 22 марта 2024, 09:10
13412
0
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на матч Украина – Исландия. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68. На проход украинцев на Евро котировки составляют 1.30.

Успех Исландии в первые 90 минут котируется по 5.50, а проход – 3.60. Ничья в основное время – 4.00

Основные котировки на матч Украина – Исландия:

  • Победа Украины в основное время – 1.68
  • Проход Украины на Евро-2024 – 1.30
  • Победа Исландии в основное время – 5.50
  • Проход Исландии на Евро-2024 – 3.60
  • Ничья – 4.00
  • Обе команды забьют – 1.99
Все коэффициенты

По теме:
Яремчук посвятил свою игру защитникам Украины: «Хочется поклониться»
Танкетка – главный герой. Валенсия поздравила Яремчука с победой за Украину
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024 азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Футбол | 21 марта 2024, 23:48 192
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину

Камбэк по ходу очень непростой игры

Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Футбол | 22 марта 2024, 01:32 7
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»

Наставник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение в матче с Украиной (1:2)

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Футбол | 22.03.2024, 08:01
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Футбол | 22.03.2024, 00:23
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42 1
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56 2
Хоккей
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41
Футбол
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 30
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
20.03.2024, 09:40
Бокс
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем