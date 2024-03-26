Где смотреть онлайн матч Азербайджан U-21 – Украина U-21
26 марта в 14:00 в Баку пройдет поединок квалификации Евро-2025 U-21
26 марта молодежная сборная Украины U-21 в квалификации Евро-2025 U-21 играет против команды Азербайджана.
Поединок проходит в Баку на Азерсун Арена. Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Несколькими днями ранее сине-желтые выиграли спарринг у команды Марокко U-23 (1:0), дальним ударом гол гол забил Олег Очеретько.
Команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F, выиграв все 5 матчей (15 очков из 15) и опережая команду Англии (15 из 18) по дополнительным показателям.
Где смотреть онлайн матч Азербайджан U-21 – Украина U-21
Видеотрансляция поединка проводится Украинской ассоциацией футбола на YouTube
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