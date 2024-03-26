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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 08:11 | Обновлено 26 марта 2024, 08:13
340
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Большой футбольный день. Важные матчи сыграют Украина, Украина U-19 и U-21

Три украинские сборные проведут важнейшие матчи

26 марта 2024, 08:11 | Обновлено 26 марта 2024, 08:13
340
0
Большой футбольный день. Важные матчи сыграют Украина, Украина U-19 и U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сразу три украинские сборные сыграют важные матчи в отборах к чемпионатам Европы.

В 14:00 стартует матч отбора Евро-2025 между Азербайджаном U-21 и Украиной U-21. Украина в группе идет на первой позиции с 15 очками, тогда как Азербайджан занимает последнее место с 3 пунктами.

В 15:00 начнется матч отбора Евро-2024 между Украиной U-19 и Швейцарией U-19. Победитель выйдет на Евро, но команду Дмитрия Михайленко устроит и ничья из-за лучшей разницы голов.

Главный матч дня начнется в 21:45. В Польше национальная сборная Украины сыграет с Исландией за выход на Евро-2024. Здесь все просто: победитель едет на чемпионат Европы. Украина в полуфинале плей-офф прошла Боснию, Исландия справилась с Израилем.

Одна сборная уже выполнила задачу выхода на Евро – Украина U-17 ранее выиграла группу и уже готовится к чемпионату Европы.

Результаты всех матчей и новости в течение дня будут на Sport.ua.

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Источник Sport.ua
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