Большой футбольный день. Важные матчи сыграют Украина, Украина U-19 и U-21

26 марта сразу три украинские сборные сыграют важные матчи в отборах к чемпионатам Европы.

В 14:00 стартует матч отбора Евро-2025 между Азербайджаном U-21 и Украиной U-21. Украина в группе идет на первой позиции с 15 очками, тогда как Азербайджан занимает последнее место с 3 пунктами.

В 15:00 начнется матч отбора Евро-2024 между Украиной U-19 и Швейцарией U-19. Победитель выйдет на Евро, но команду Дмитрия Михайленко устроит и ничья из-за лучшей разницы голов.

Главный матч дня начнется в 21:45. В Польше национальная сборная Украины сыграет с Исландией за выход на Евро-2024. Здесь все просто: победитель едет на чемпионат Европы. Украина в полуфинале плей-офф прошла Боснию, Исландия справилась с Израилем.

Одна сборная уже выполнила задачу выхода на Евро – Украина U-17 ранее выиграла группу и уже готовится к чемпионату Европы.

Результаты всех матчей и новости в течение дня будут на Sport.ua.