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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 04:20 | Обновлено 26 марта 2024, 04:25
217
0

МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь выходу в старте Яремчука, Цыганкова и Малиновского»

Экс-тренер сборной Украины ожидает от национальной команды содержательной игры

26 марта 2024, 04:20 | Обновлено 26 марта 2024, 04:25
217
0
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь выходу в старте Яремчука, Цыганкова и Малиновского»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния между сборными Украины и Исландии, в котором 26 марта в польском Вроцлаве определится обладатель путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу в Германии.

– Хотя говорят, что победный состав, как правило, не меняют, сегодня с первых минут в украинской сборной будут изменения по сравнению с поединком с боснийцами на прошлой неделе.

В первую очередь, на мой взгляд, речь идет о появлении на правом фланге полузащиты Виктора Цыганкова вместо Александра Зубкова. После повреждения он уже провел несколько тренировок в общей группе и готов помочь.

Поскольку в последнее время Александр Зинченко многое пропустил из-за травмы, поэтому ему может не хватить сил на высоком уровне провести два спаренных матча. Тем более, что в Зенице с боснийцами он не поразил. На этой позиции может сыграть Руслан Малиновский, а поскольку исландцы любят действовать от обороны, то должно пригодиться его умение мощно пробивать из-за пределов штрафной.

И, наконец, своим выходом на замену в Зенице Роман Яремчук доказал, что даже за несколько минут пребывания на поле можно стать героем поединка. Нападающий «Валенсии» доказал, что находится в боевой спортивной форме, снова заточенный на ворота соперника. По моему мнению, у него есть все шансы сегодня выйти в старте.

Что касается тактической схемы, которую возьмет на вооружение украинская сборная, то она будет привычной 4-1-4-1. Убежден, что безумная поддержка болельщиков поможет нашим ребятам качественно прессинговать и накрывать исландцев еще на их половине поля. Считаю, что более квалифицированный подбор исполнителей, настроенность станут залогом успешного выступления подопечных Сергея Реброва. Главное, чтобы счет был победный.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве.

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Источник Sport.ua
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