Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 22:35 | Обновлено 25 марта 2024, 22:56
555
0

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

Утром 25 марта сине-желтые переехали из Опаленицы в Тшебницу

25 марта 2024, 22:35 | Обновлено 25 марта 2024, 22:56
555
0
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
УАФ

Утро понедельника, 25 марта, началось для сборной Украины с очередного путешествия на мартовском сборе.

Начиная с 13 марта, с выезда поездом из Киева, сине-желтые по сей день совершили 12 переездов-перелетов от локации к локации (поезд, автобус, самолет). И это только если брать масштабные переезды и не учитывать поездки на тренировочные поля в Марбелье, которые были расположены недалеко.

На этот раз к общему километражу, который каждый раз наматывается из-за логистики, связанной с военными реалиями, добавилось и «дистанционное» размещение стадиона в Боснии и Герцеговине. Путешествия из Сараево в Зеницу и в обратном направлении (на тренировку и матч) составили без малого 300 км. Дорога из Опаленицы в Тшебницу занимает ровно половину этого расстояния – 150 км. Выехав из гостиницы «Ремес» в 10:00, сине-желтые уже через два часа были на месте. Гостиница в пригороде Вроцлава хорошо знакома украинцам, ведь именно здесь сборная готовилась к матчу с Англией в прошлом сентябре. Четыре поездки сегодня и завтра на «Тарчински Арена Вроцлав» с возвращением в гостиницу также суммарно составят 120 км, ведь стадион расположен в 30 км от нынешнего местоположения главной команды страны.

Сразу по приезду в гостиницу главный тренер Сергей Ребров провел теоретическое занятие. После этого у ребят был обед и отдых.

Учитывая расстояние, на официальную тренировку сборники выехали заранее: ехать на стадион – полчаса. Приятный момент – в отличие от Тшебницы, где шел дождь, во Вроцлаве осадков не было и было немного теплее, около восьми градусов. В сравнении с холодными дождливыми днями в Опаленице этот фактор стал для игроков своеобразным бонусом.

Тренировка – предигровая, а, следовательно, включает в себя все необходимые атрибуты подготовки к важному матчу. Начав с разминки и игры в квадрат, сборники перешли к непосредственной работе. В занятии приняли участие все 28 игроков, находящихся в лагере команды. Во время игровых серий тренерский штаб провел финальную проверку готовности исполнителей и получил важную для себя информацию. Сергей Ребров и его помощники финализовали процесс игровой подготовки, поэтому у главного тренера есть еще некоторое время до конца суток, чтобы определиться с заявкой из 23 исполнителей на завтрашний матч. И еще остается время для настройки тактической и психологической.

Однако уже сейчас можно констатировать боевое настроение в лагере сборной Украины. Игроки осознают, насколько важен завтрашний поединок для всей страны, и готовы отдать все силы и даже больше ради осуществления общего желания украинцев, которые как никогда нуждаются в положительных эмоциях. Ежедневные бомбардировки, которые устраивает на наших территориях страна-террорист, отражаются глубокой болью в сердцах парней и адской ненавистью к неприятелю.

Вчера, 24 марта после заключительной тренировки в Опаленице ребята развернули баннер Free Azovstal Defenders, в который раз напомнив Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно погибают люди. Завтра, 26 марта, в 21:45 состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Исландии. На арене во Вроцлаве ожидается украинский аншлаг, трибуны погонят сборную Украины вперед, приумножив силы футболистов.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

sbornaya-ukrainy-v-polshe-25032024
sbornaya-ukrainy-v-polshe-25032024-foto-1
sbornaya-ukrainy-v-polshe-25032024-foto-2
sbornaya-ukrainy-v-polshe-25032024-foto-3
sbornaya-ukrainy-v-polshe-25032024-foto-4
По теме:
Роберт ГЕГЕДОШ: «Сборная Украины показала, что у них есть характер»
ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»
видео фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Евро-2024 фотогалерея Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне
Футбол | 25 марта 2024, 20:28 0
Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне
Ман Сити подпишет 14-летнего игрока. Он уже дебютировал на взрослом уровне

Каван Салливан в будущем присоединится к «горожанам»

В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
Футбол | 25 марта 2024, 07:02 15
В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии

Украинский вингер провел с боснийцами полный матч

ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Футбол | 25.03.2024, 17:28
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 25.03.2024, 17:09
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25.03.2024, 14:14
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 40
Теннис
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 5
Бокс
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 6
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем