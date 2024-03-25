ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

Утро понедельника, 25 марта, началось для сборной Украины с очередного путешествия на мартовском сборе.

Начиная с 13 марта, с выезда поездом из Киева, сине-желтые по сей день совершили 12 переездов-перелетов от локации к локации (поезд, автобус, самолет). И это только если брать масштабные переезды и не учитывать поездки на тренировочные поля в Марбелье, которые были расположены недалеко.

На этот раз к общему километражу, который каждый раз наматывается из-за логистики, связанной с военными реалиями, добавилось и «дистанционное» размещение стадиона в Боснии и Герцеговине. Путешествия из Сараево в Зеницу и в обратном направлении (на тренировку и матч) составили без малого 300 км. Дорога из Опаленицы в Тшебницу занимает ровно половину этого расстояния – 150 км. Выехав из гостиницы «Ремес» в 10:00, сине-желтые уже через два часа были на месте. Гостиница в пригороде Вроцлава хорошо знакома украинцам, ведь именно здесь сборная готовилась к матчу с Англией в прошлом сентябре. Четыре поездки сегодня и завтра на «Тарчински Арена Вроцлав» с возвращением в гостиницу также суммарно составят 120 км, ведь стадион расположен в 30 км от нынешнего местоположения главной команды страны.

Сразу по приезду в гостиницу главный тренер Сергей Ребров провел теоретическое занятие. После этого у ребят был обед и отдых.

Учитывая расстояние, на официальную тренировку сборники выехали заранее: ехать на стадион – полчаса. Приятный момент – в отличие от Тшебницы, где шел дождь, во Вроцлаве осадков не было и было немного теплее, около восьми градусов. В сравнении с холодными дождливыми днями в Опаленице этот фактор стал для игроков своеобразным бонусом.

Тренировка – предигровая, а, следовательно, включает в себя все необходимые атрибуты подготовки к важному матчу. Начав с разминки и игры в квадрат, сборники перешли к непосредственной работе. В занятии приняли участие все 28 игроков, находящихся в лагере команды. Во время игровых серий тренерский штаб провел финальную проверку готовности исполнителей и получил важную для себя информацию. Сергей Ребров и его помощники финализовали процесс игровой подготовки, поэтому у главного тренера есть еще некоторое время до конца суток, чтобы определиться с заявкой из 23 исполнителей на завтрашний матч. И еще остается время для настройки тактической и психологической.

Однако уже сейчас можно констатировать боевое настроение в лагере сборной Украины. Игроки осознают, насколько важен завтрашний поединок для всей страны, и готовы отдать все силы и даже больше ради осуществления общего желания украинцев, которые как никогда нуждаются в положительных эмоциях. Ежедневные бомбардировки, которые устраивает на наших территориях страна-террорист, отражаются глубокой болью в сердцах парней и адской ненавистью к неприятелю.

Вчера, 24 марта после заключительной тренировки в Опаленице ребята развернули баннер Free Azovstal Defenders, в который раз напомнив Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно погибают люди. Завтра, 26 марта, в 21:45 состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Исландии. На арене во Вроцлаве ожидается украинский аншлаг, трибуны погонят сборную Украины вперед, приумножив силы футболистов.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве