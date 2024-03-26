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Украина. Премьер лига
26 марта 2024, 03:20 | Обновлено 26 марта 2024, 03:46
19
0

Иван ПЕТРЯК: «Сильнее украинского футболиста, чем Мудрик, я не видел»

Полузащитник «Полесья» оценил бывшего партнера

26 марта 2024, 03:20 | Обновлено 26 марта 2024, 03:46
19
0
Иван ПЕТРЯК: «Сильнее украинского футболиста, чем Мудрик, я не видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник житомирского «Полесья» Иван Петряк рассказал о своем опыте конкуренции с Михаилом Мудриком и сравнил его с другими украинскими вингерами.

Ты пришел на такую позицию, сейчас там играл Бени Макуана, он травмировался. Бени Макуана для житомирских болельщиков – топ. Любимец. Один из. То есть ты понимаешь, какая у тебя ответственная миссия?

– Да, конечно, понимаю, я ведь не первый раз. Ничего страшного. Будем конкурировать. Будем доказывать. Напротив, если на твоей позиции лучше конкурент — ты ведь тоже не останавливаешься. Ты видишь где-то в чем-то хуже, в чем-то лучше, ты конкурируешь. И в этом выигрываешь не ты и не он, в этом выигрывает команда. Для меня это нормальный процесс.

Последний твой период в «Шахтере», каким он тебе показался?

– Последний период в «Шахтере»?

Ну, мы не берем травму.

– Неудачный. Максимально неудачный.

Что тебе помешало? Ну, травма, я понимаю, уже была в конце.

– Я пришел и конкретно знал, что сейчас Миша Мудрик играет — его будут продавать. Нормально. Я приехал из Венгрии. Мне сказали — полгода у тебя будет меньше игрового времени. Где-то там, может, будешь не на своих позициях. Всё просто, я понимал, куда я иду. Договор долгосрочный. И Миша 20 лет — 100 миллионов. Все хорошо, все правильно. Для «Шахтера» — это топ-трансфер.

Не хотелось снова уйти в аренду?

– Подождите, я только подписал – мне сказали через пол года Миша уходит и все. Да и все. Миша пошел и я… Сломался.

А кто сейчас самый сильный левый вингер в Украине?

– Мишка (Михаил Мудрик - ред.). Я в лучшие годы застал еще Ярмолу (Андрей Ярмоленко, - ред.), Коноплю (Евгений Коноплянка, - ред.).

А если сравнивать, Коноплянка или Мудрик? Коноплянка — в своих лучших кондициях?

– Более сильного украинского футболиста, чем Мудрик, я не видел. Я сейчас знаю, что скажут — да и понятно. Я говорю так, потому что я его видел каждый день. Полгода, каждый день. Это если люди посмотрели футбол — его выпустили на десять минут. А я его видел каждый день, каждую тренировку, как он работает. Для меня он самый сильный украинский футболист. У него сейчас не пошло — да. В «Челси» он сейчас показывает на процентов 11, чтобы не 10, ибо 10% это — жестко. Я вижу потенциал, я очень сильно в него верю. Ему нужно, чтобы в него поверили, как Де Дзерби и Йовичевич. И он такой был расслаблен, раскрепощен, давления не было. Он знает, что он будет играть — та его никто поймать не мог вообще.

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Полесье Житомир Иван Петряк Михаил Мудрик
Источник ФК Полесье
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