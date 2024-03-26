Иван ПЕТРЯК: «Назвал сына в честь тестя, погибшего на войне»

Полузащитник житомирского «Полесье» Иван Петряк рассказал о своем тесте, который, имея инвалидность, пошел воевать добровольцем и погиб на российско-украинской войне.

– Расскажи, третий сын? Перечисли, пожалуйста, сколько лет, как зовут твоих детей?

– Четыре года – Гордей, два – Макар, третий – Иван.

– ​​​Вы Иван назвали?

​​​–​ Да.

–​​ ​​​ Правильно я понимаю, что назвали в честь дедушки?

– Ну, конечно. Будь девочка, была бы Иванка. У нас не было других вариантов, если мальчик — Иван. В честь дедушки. Это даже не обсуждалось.

–​​ ​​​Просто, для тех болельщиков, которые не знают — речь о твоем тесте, погибшем на войне.

– Да, это в нашей ситуации, в нашей семье это не обсуждается. Для нас это огромная потеря по сей день. Трудно нам, тяжело. Теща же, вы не забывайте. Нам тяжело – и жене тяжело, и всем. В его честь, в честь того, что он пошел добровольцем в первые дни войны... И сейчас у нас много ребят погибло и каждый день у нас потери. Это – война. Но он тогда пошел добровольцем, когда толком нам никто ни Америка, ни Европа не помогали оружием и два месяца провоевал — и сейчас уже так, с кем там общался с военными и как-то чудом пулеметами танки останавливали в первые дни. Он пошел, пошел и погиб.

– ​​​ Самое яркое какое-то воспоминание, если вы вспоминаете своего тестя о чем там? Какая-то история может быть такой, интересной.

– Мы с ним были очень близки. У него же была инвалидность. Он под военкоматом спал — а ему говорят: иди отсюда. Ему говорили, подожди, может где-нибудь в тылу будет служба – у него одна рука не сгибалась. Он позвонил — мы еще тогда были в Венгрии, позвонил говорит, я пойду медиком, хотя и не имел соответствующего образования. Теще и жене зашло. А потом мне звонит: «Ванюха, я погнал — всем скажи, что я буду там людей лечиь, а я пойду. Я ему и говорю: «Я понял». Он говорит: «Только там никому не говори, по-тихому, чтобы суеты не было, паники, чтобы я еще и за них не переживал». Я говорю: «Все, понял». Таков был человек.