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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 18:51 | Обновлено 25 марта 2024, 19:26
1088
0

Иван ПЕТРЯК: «Кукушка ехала. Был близок к завершению карьеры»

Новичок «Полесья» рассказал о травме, из-за которой едва на повесил бутсы на гвоздь

25 марта 2024, 18:51 | Обновлено 25 марта 2024, 19:26
1088
0
Иван ПЕТРЯК: «Кукушка ехала. Был близок к завершению карьеры»
ФК Полесье. Иван Петряк

Экс-хавбек сборной Украины перешел в «Полесье» на правах аренды из «Шахтера». В составе чемпиона Украины у него не сложилось, как оказалось из-за нескольких неудачных операций, из-за которых игрок даже подумывал о завершении игровой карьеры.

– Скажу честно, у меня ситуация была нелегкая. У меня была очень сложная травма и там не то, что команда, но и футбол был под угрозой.

– Расскажи, пожалуйста, подробно об этой травме, потому что на самом деле, если смотреть твою статистику, ты не сыграл ни одного матча, а болельщики пишут: а где делся Ваня Петряк?
– Я разорвал связки все на ноге и сделали операцию, она немножко там не получилась, как нужно, потом вторая – тоже немного не успешно. Потом нужно было делать третью. Слава Богу, скажем так – виноватых я не ищу, люди знают, как я к ним отношусь и ну так сложилось. Реально можно сказать чисто там не фартануло. Потому что там операция была легкая и ее можно было сделать в любом подвале реально, а вот там так сложилось и этот год выпал. Почти год выпал, да.

– А когда ты получил эту травму?
– Я получил травму 30 марта 2023 года.

– Было трудно, наверное, невероятно.
– Морально. Кукуха ехала, тяжело, по-любому тяжело. Дома сидишь, смотришь это все - тренироваться не можешь. С костылей переходишь на новые костыли – потом опять операция. Потом немножко снова походил – опять костыли. Нормально, абонемент у меня был там уже хороший в операционной, поэтому... Надеюсь, что это все закончилось. Я стараюсь немного где-то может улыбаться над этим. Я такой человек, я никогда не буду показывать, что там у меня внутри творится. Это, возможно, где-то и плохо, но я надеюсь, что я выскочил из этой ямы и сейчас все зависит только от меня и опять же хочу сказать слова благодарности руководству клуба, что в меня поверили и пригласили.

– А что реально были такие мысли просто о завершении карьеры?
– Мыслей не было, были обстоятельства, которые могли завершить. Ну, был очень близко. Был близко, близко.

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Источник Sport.ua
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