Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Приятно забить дебютный гол за Кривбасс»
Украина. Премьер лига
26 марта 2024, 02:20 | Обновлено 26 марта 2024, 02:35
77
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Приятно забить дебютный гол за Кривбасс»

Полузащитник криворожцев поделился впечатлениями после товарищеского поединка

26 марта 2024, 02:20 | Обновлено 26 марта 2024, 02:35
77
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Приятно забить дебютный гол за Кривбасс»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Хавбек криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после спарринга с «Александрией», который «Кривбасс» выиграл со счетом 5:2, а сам Твердохлеб отличился забитым мячом.

- Тяжелый спарринг, сыграли четыре тайма по 30 минут. Для тренерского штаба это была информативная игра. Разберем ошибки на теории и будем готовиться к следующим поединкам. Соперник сильный, и это хорошо, что заполняем паузу в УПЛ именно такими спаррингами. Надеюсь, это поможет нам в подготовке к матчам УПЛ.

- Поздравляем с первым мячом в Кривом Роге…

- Спасибо! Приятно забивать за «Кривбасс». Это мой дебютный мяч за красно-белых. Надеюсь, в ближайшее время в чемпионате тоже будут голы. Работаем дальше.

По теме:
Кипр – Сербия – 0:1. Митрович не забил пенальти. Видео гола и обзор матча
Швеция – Албания – 1:0. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи. Победы одержали Швеция, Сербия и Черногория
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Александрия контрольные матчи УПЛ Кривбасс - Александрия Егор Твердохлеб
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25 марта 2024, 04:35 1
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами

Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки

Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS
Футбол | 25 марта 2024, 23:19 1
Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS
Кривцов и Месси подешевели. Обновлен список самых дорогих игроков MLS

Самым дорогим игроком лиги продолжает оставаться Лионель Месси

Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Футбол | 25.03.2024, 06:26
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 25.03.2024, 17:09
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Гарсия после победы над Осакой выбила с турнира Коко Гофф
Теннис | 25.03.2024, 23:59
Гарсия после победы над Осакой выбила с турнира Коко Гофф
Гарсия после победы над Осакой выбила с турнира Коко Гофф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 15
Теннис
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем