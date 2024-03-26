Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Приятно забить дебютный гол за Кривбасс»

Хавбек криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после спарринга с «Александрией», который «Кривбасс» выиграл со счетом 5:2, а сам Твердохлеб отличился забитым мячом.

- Тяжелый спарринг, сыграли четыре тайма по 30 минут. Для тренерского штаба это была информативная игра. Разберем ошибки на теории и будем готовиться к следующим поединкам. Соперник сильный, и это хорошо, что заполняем паузу в УПЛ именно такими спаррингами. Надеюсь, это поможет нам в подготовке к матчам УПЛ.

- Поздравляем с первым мячом в Кривом Роге…

- Спасибо! Приятно забивать за «Кривбасс». Это мой дебютный мяч за красно-белых. Надеюсь, в ближайшее время в чемпионате тоже будут голы. Работаем дальше.