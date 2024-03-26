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26 марта 2024, 01:59 |
25
0

Кипр – Сербия – 0:1. Митрович не забил пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 марта 2024, 01:59 |
25
0
Кипр – Сербия – 0:1. Митрович не забил пенальти. Видео гола и обзор матча
УЕФА

Закончился товарищеский поединок между национальными сборными Кипра и Сербии. Победу одержали гости со счетом 1:0, отметился Сергей Милинкович-Савич. Спустя несколько минут звездный форвард Сербии Александр Митрович не забил пенальти.

Кипр – Сербия – 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 7.

Незабитый пенальти: Митрович, 11 (Сербия)

Кипр: Малль, Андреу (Шполярич, 46), Лайфис, Гогич, Каро (Киприану, 6), Андерсон Коррейя, Кирьяку (Пилеас, 88), Кусулос (Артиматас, 75), Харалампус (Хрисостому, 83), Питтас (Какулис, 88), Лоизу

Сербия: Райкович, Бабич, Машович (Эракович, 85), Миленкович, Костич (Здьелар, 63), Мияйлович, Милинкович-Савич (Баждар, 76), Лукич (Йович, 46), Самарджич (Тадич, 46), Живкович, Митрович (Гачинович, 63).

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Источник Sport.ua
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