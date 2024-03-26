Кипр – Сербия – 0:1. Митрович не забил пенальти. Видео гола и обзор матча
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Закончился товарищеский поединок между национальными сборными Кипра и Сербии. Победу одержали гости со счетом 1:0, отметился Сергей Милинкович-Савич. Спустя несколько минут звездный форвард Сербии Александр Митрович не забил пенальти.
Кипр – Сербия – 0:1
Гол: Милинкович-Савич, 7.
Незабитый пенальти: Митрович, 11 (Сербия)
Кипр: Малль, Андреу (Шполярич, 46), Лайфис, Гогич, Каро (Киприану, 6), Андерсон Коррейя, Кирьяку (Пилеас, 88), Кусулос (Артиматас, 75), Харалампус (Хрисостому, 83), Питтас (Какулис, 88), Лоизу
Сербия: Райкович, Бабич, Машович (Эракович, 85), Миленкович, Костич (Здьелар, 63), Мияйлович, Милинкович-Савич (Баждар, 76), Лукич (Йович, 46), Самарджич (Тадич, 46), Живкович, Митрович (Гачинович, 63).
События матча
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