Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского издания Sport, по действующему контракту украинский вратарь зарабатывает два миллиона евро в год до уплаты налогов, что равно одному млн «чистыми». Это одна из самых низких зарплат в «королевском клубе». Издание отмечает, что ввиду этого и не гарантированного места в стартовом составе Лунин действительно может покинуть «Реал». Одним из главных претендентов на игрока является «Арсенал».

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.