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  4. Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Испания
26 марта 2024, 00:15 |
1066
0

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале

Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год

26 марта 2024, 00:15 |
1066
0
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского издания Sport, по действующему контракту украинский вратарь зарабатывает два миллиона евро в год до уплаты налогов, что равно одному млн «чистыми». Это одна из самых низких зарплат в «королевском клубе». Издание отмечает, что ввиду этого и не гарантированного места в стартовом составе Лунин действительно может покинуть «Реал». Одним из главных претендентов на игрока является «Арсенал».

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Источник Sport.es
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