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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 23:23 | Обновлено 25 марта 2024, 23:25
672
0

ФОТО. Игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders

26 марта состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против Исландии

25 марта 2024, 23:23 | Обновлено 25 марта 2024, 23:25
672
0
ФОТО. Игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders
УАФ

Вчера, 24 марта, после заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали).

Целью было снова напомнить Европе о важности освобождения пленных, защищавших Мариуполь и Азовсталь. А также о том, что в Украине продолжается война и ежедневно погибают люди.

Завтра, 26 марта, в 21:45 состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Исландии. На арене во Вроцлаве ожидается украинский аншлаг.

ФОТО. Футболисты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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