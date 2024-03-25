ФОТО. Игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders

Вчера, 24 марта, после заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите защитников Азовстали).

Целью было снова напомнить Европе о важности освобождения пленных, защищавших Мариуполь и Азовсталь. А также о том, что в Украине продолжается война и ежедневно погибают люди.

Завтра, 26 марта, в 21:45 состоится решающий матч квалификации Евро-2024 против команды Исландии. На арене во Вроцлаве ожидается украинский аншлаг.

ФОТО. Футболисты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders