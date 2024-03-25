Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир БРАЖКО: «Хотел доказать, что достоин быть в Динамо»
Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 22:56 |
124
1

Владимир БРАЖКО: «Хотел доказать, что достоин быть в Динамо»

Хавбек сборной Украины – о тяжелых моментах своей карьеры

25 марта 2024, 22:56 |
124
1
Владимир БРАЖКО: «Хотел доказать, что достоин быть в Динамо»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко рассказал о том, как тяжелая травма изменила его:

«Я прошел через много сложностей. Из-за травмы крестообразной связки я пропустил 10 месяцев, и это очень изменило мышление, отношение к тренировкам, к профессионализму. Может, это повлияло очень.

И потом уже я не играл за первую команду «Динамо», аренда. Это тоже, может, повлияло где-то ментально, что я должен расти и играть на самом высоком уровне. Я себя готовил много вообще к «Динамо».

Ну, я был немного злой, когда шел в аренду («Заря»), потому что хотел доказать тренерам «Динамо», что достоин быть в команде. И где-то эта злость переросла в уверенность и отражалась на моей игре, можно сказать».

Ранее Бражко рассказал о том, как перед дебютом за сборную Украины его поддержал Андрей Ярмоленко.

По теме:
Полгода без дела. Экс-игрок Динамо перешел в клуб, где президент – Ромарио
Обвиняемый в бунте игрок Зари вернулся в общую группу
Стало известно, где и когда пройдет перенесенный матч между Зарей и Динамо
Владимир Бражко Динамо Киев Заря Луганск травма травма колена
Источник Трендец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25 марта 2024, 20:09 5
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии

Поединок состоится 26 марта в 21:45

В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
Футбол | 25 марта 2024, 07:02 15
В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии

Украинский вингер провел с боснийцами полный матч

Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25.03.2024, 14:14
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Теннис | 25.03.2024, 00:20
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Футбол | 25.03.2024, 17:28
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
ВИДЕО. Винисиус расплакался на пресс-конференции из-за вопроса о расизме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ulefka
А довів,що дніще
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 6
Футбол
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 25
Теннис
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем