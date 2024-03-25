Владимир БРАЖКО: «Хотел доказать, что достоин быть в Динамо»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко рассказал о том, как тяжелая травма изменила его:

«Я прошел через много сложностей. Из-за травмы крестообразной связки я пропустил 10 месяцев, и это очень изменило мышление, отношение к тренировкам, к профессионализму. Может, это повлияло очень.

И потом уже я не играл за первую команду «Динамо», аренда. Это тоже, может, повлияло где-то ментально, что я должен расти и играть на самом высоком уровне. Я себя готовил много вообще к «Динамо».

Ну, я был немного злой, когда шел в аренду («Заря»), потому что хотел доказать тренерам «Динамо», что достоин быть в команде. И где-то эта злость переросла в уверенность и отражалась на моей игре, можно сказать».

Ранее Бражко рассказал о том, как перед дебютом за сборную Украины его поддержал Андрей Ярмоленко.