Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко
Помог и конкурент по позиции Сидорчук
Хавбек «Динамо» Владимир Бражко дебютировал в сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины. Игрок рассказал, что его поддержали Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.
Ярмоленко из-за травмы пропускает матчи сборной.
«Написал мне Андрей Ярмоленко в день матча, спросил, буду ли я играть. Я ответил, что да. Он поддержал меня, сказал не волноваться и все будет нормально».
«Помог и Сергей Сидорчук. Сказал, что все сделаю нормально, меня это зарядило и успокоило. Со спокойной головой вышел на матч», – сказал Бражко.
Игрок провел на поле 81 минуту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даже если «ириски» решат задачу по спортивному принципу, они могут проиграть «кабинетные битвы»
Йоганн Берг Гудмундссон прокомментировал предстоящий поединок плей-офф Евро-2024