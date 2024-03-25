Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко дебютировал в сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины. Игрок рассказал, что его поддержали Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

Ярмоленко из-за травмы пропускает матчи сборной.

«Написал мне Андрей Ярмоленко в день матча, спросил, буду ли я играть. Я ответил, что да. Он поддержал меня, сказал не волноваться и все будет нормально».

«Помог и Сергей Сидорчук. Сказал, что все сделаю нормально, меня это зарядило и успокоило. Со спокойной головой вышел на матч», – сказал Бражко.

Игрок провел на поле 81 минуту.