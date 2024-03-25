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  4. Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 16:42 |
443
0

Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко

Помог и конкурент по позиции Сидорчук

25 марта 2024, 16:42 |
443
0
Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко дебютировал в сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины. Игрок рассказал, что его поддержали Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

Ярмоленко из-за травмы пропускает матчи сборной.

«Написал мне Андрей Ярмоленко в день матча, спросил, буду ли я играть. Я ответил, что да. Он поддержал меня, сказал не волноваться и все будет нормально».

«Помог и Сергей Сидорчук. Сказал, что все сделаю нормально, меня это зарядило и успокоило. Со спокойной головой вышел на матч», – сказал Бражко.

Игрок провел на поле 81 минуту.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук
Источник Трендец
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