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  4. Роберт ГЕГЕДОШ: «Сборная Украины показала, что у них есть характер»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 22:24 |
776
0

Роберт ГЕГЕДОШ: «Сборная Украины показала, что у них есть характер»

Украинский форвард – о матче против Исландии

25 марта 2024, 22:24 |
776
0
Роберт ГЕГЕДОШ: «Сборная Украины показала, что у них есть характер»
ФК Санта-Лючия. Роберт Гегедош

Украинский форвард Роберт Гегедош, который выступал за исландский «Кефлавик», поделился ожиданиями от матча финала плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия (26 марта, 21:45):

«В чемпионате Исландии нет сборников. Все игроки сборной – это легионеры. Для меня фаворит – Украина. Но 80 минут матча с Боснией чуть не заставили меня полностью поседеть, хотя я и так с проседью.

Наши ребята молодцы, дожавшие соперника и показавшие, что у них есть характер. Надеюсь, что сборная Украины в матче против Исландии не будет доводить болельщиков до инфаркта и закроет игру уже в первом тайме.

Надеюсь, что Цыганков восстановится и вернется в состав. В матче с Боснией мы увидели, что Степаненко и Цыганкова очень сильно не хватало нашей команде, хотя Бражко мне очень понравился, он сыграл уверенно.

Пусть Украина хоть 10:9 победит, главное – чтобы на Евро вышли.

Украинцев в Исландии много, я даже видел машину с украинскими номерами, не знаю, как она попала туда. Отношение к нам нормальное, как и повсюду в адекватных европейских странах. Исландцы смотрят АПЛ и очень хорошо знают Миколенко, Забарного, Зинченко, Мудрика. Также хорошо отзывались о Цыганкове с Довбиком».

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Источник Украинский футбол
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