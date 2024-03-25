ОФИЦИАЛЬНО. Звягель подписал центрбека из Гамбии и молодого голкипера
Мозес Джарджу перешел на правах аренды из житомирского Полесья
Клуб Звягель подписал центрбека из Гамбии Мозеса Джарджу и молодого голкипера Ивана Мартынова.
Команду Второй лиги усилил талантливый центральный защитник Мозес Джарджу – 20-летний футболист из Гамбии, центрбек сборной Гамбии U-20, за которую выступал на молодежных Кубках африканских наций и чемпионате мира.
Весной прошлого года стал игроком житомирского Полесья. В ПФК «Звягель» выступит на правах аренды и будет играть под номером 2.
К клубу Звягель также присоединился молодой талантливый голкипер Иван Мартынов – 17-летний вратарь, воспитывавшийся в академиях донецкого Шахтера, киевского Динамо и коваловского Колоса.
В первой части нынешнего сезона выступал за юношескую команду Металлиста 1925 и отыграл 7 матчей в УПЛ U-19. В ПФК Звягель будет выступать под номером 71.
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