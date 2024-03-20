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Украина. Вторая лига
20 марта 2024, 11:35 |
641
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал бывшего игрока лондонского Арсенала

Джордж Льюис подписал контракт с «Звягелем»

20 марта 2024, 11:35 |
641
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал бывшего игрока лондонского Арсенала
ПФК Звягель. Джордж Льюис

Второлиговый «Звягель» официально объявил о подписании норвежского вингера Джорджа Льюиса.

Срок действия контракта пока не сообщается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Джордж Льюис Игаба-Ишимве - 23-летний норвежский футболист родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский «Арсенал» в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал голевую передачу. При этом Льюис тренировался и с основной командой «канониров» под руководством Микеля Артеты.

Джордж выступает на позиции вингера на обоих флангах и уже сыграл в 3 спаррингах звягелян на 3-м зимнем сборе, отметившись голевой передачей. В ПФК «Звягель» будет играть под номером 44.

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