Бывший конкурент Зинченко в Манчестер Сити может перейти в Арсенал

29-летний португальский фулбек Жоау Канселу может в следующее трансферное окно пополнить состав лондонского «Арсенала». Сейчас Канселу защищает цвета «Барселоны», а права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

Английский портал The Sun отмечает, что наставник «Арсенала» Микель Артета хорошо знает Канселу, с которым в свое время работал в Манчестере, и может пригласить его в «Арсенал». Сейчас первоочередное право выкупа Канселу есть у «Барселоны», однако каталонцы не готовы платить за игрока 40 миллионов евро, которые хотят получить «горожане».

В этом сезоне Канселу отыграл за «Барселону» 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее Канселу рассказал, что Криштиану Роналду уже не имеет решающего влияния на игру национальной команды Португалии.