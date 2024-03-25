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  4. Бывший конкурент Зинченко в Манчестер Сити может перейти в Арсенал
Англия
25 марта 2024, 22:37 |
747
0

Бывший конкурент Зинченко в Манчестер Сити может перейти в Арсенал

Жоау Канселу может присоединиться к лондонскому клубу

25 марта 2024, 22:37 |
747
0
Бывший конкурент Зинченко в Манчестер Сити может перейти в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу и Александр Зинченко

29-летний португальский фулбек Жоау Канселу может в следующее трансферное окно пополнить состав лондонского «Арсенала». Сейчас Канселу защищает цвета «Барселоны», а права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

Английский портал The Sun отмечает, что наставник «Арсенала» Микель Артета хорошо знает Канселу, с которым в свое время работал в Манчестере, и может пригласить его в «Арсенал». Сейчас первоочередное право выкупа Канселу есть у «Барселоны», однако каталонцы не готовы платить за игрока 40 миллионов евро, которые хотят получить «горожане».

В этом сезоне Канселу отыграл за «Барселону» 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее Канселу рассказал, что Криштиану Роналду уже не имеет решающего влияния на игру национальной команды Португалии.

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Жоау Канселу Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник The Sun
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