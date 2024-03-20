Чемпионат Европы20 марта 2024, 09:49 |
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Игрок сборной Португалии уверен, что Роналду прошел пик своей карьеры
Канселу убежден, что команда уже не зависит от Криштиану
20 марта 2024, 09:49 |
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Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоан Канселу уверен, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже не имеет решающего влияния на игру национальной команды.
«Он важный футболист, он 15 лет боролся с Лионелем Месси за Золотой мяч, однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет».
«Роналду – важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью», – отметил Канселу.
Криштиану был вызван в сборную на ближайшие контрольные матчи.
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Комментарии 1
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Нефига себе .38 лет .понятно что пик прошел .Люди к этому возрасту уже с животами ходят .а он в прекрасной форме
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