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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 09:49 |
430
1

Игрок сборной Португалии уверен, что Роналду прошел пик своей карьеры

Канселу убежден, что команда уже не зависит от Криштиану

20 марта 2024, 09:49 |
430
1
Игрок сборной Португалии уверен, что Роналду прошел пик своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоан Канселу уверен, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже не имеет решающего влияния на игру национальной команды.

«Он важный футболист, он 15 лет боролся с Лионелем Месси за Золотой мяч, однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет».

«Роналду – важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью», – отметил Канселу.

Криштиану был вызван в сборную на ближайшие контрольные матчи.

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Источник Record.pt
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Комментарии 1
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Alex196
Нефига себе .38 лет .понятно что пик прошел .Люди к этому возрасту уже с животами ходят .а он в прекрасной форме 
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