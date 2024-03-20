Игрок сборной Португалии уверен, что Роналду прошел пик своей карьеры

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоан Канселу уверен, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже не имеет решающего влияния на игру национальной команды.

«Он важный футболист, он 15 лет боролся с Лионелем Месси за Золотой мяч, однако пик карьеры футболиста приходится на возраст с 25 до 32 лет».

«Роналду – важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью», – отметил Канселу.

Криштиану был вызван в сборную на ближайшие контрольные матчи.