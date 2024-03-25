Сборная УКРАИНЫ25 марта 2024, 21:32 |
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ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
Матч состоится 26 марта в 21:45
25 марта 2024, 21:32 |
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26 марта в 21:45 по киевскому времени на городском стадионе Вроцлава в финале плей-офф Евро-2024 сборная Украины будет принимать сборную Исландии. Победитель матча летом сыграет на чемпионате континента, а проигравший останется ни с чем.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук поделились мнениями об этом поединке.
ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
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