Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 21:32 |
302
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024

Матч состоится 26 марта в 21:45

25 марта 2024, 21:32 |
302
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

26 марта в 21:45 по киевскому времени на городском стадионе Вроцлава в финале плей-офф Евро-2024 сборная Украины будет принимать сборную Исландии. Победитель матча летом сыграет на чемпионате континента, а проигравший останется ни с чем.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук поделились мнениями об этом поединке.

ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024

По теме:
ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»
ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»
Роман ЯРЕМЧУК: «Нужно меньше говорить. Все понимают важность поединка»
Роман Яремчук Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Футбол | 24 марта 2024, 23:20 3
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия

Решающий поединок плей-офф Евро-2024 для украинцев пройдет 26 марта во Вроцлаве

Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Футбол | 25 марта 2024, 07:11 3
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека

Португальский специалист вспомнил работу в римской «Роме»

Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Футбол | 25.03.2024, 14:32
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Футбол | 25.03.2024, 19:52
Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Роман ЯРЕМЧУК: «Помним матч с Уэльсом. Потом плакались и сопли вытирали»
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25.03.2024, 14:14
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
25.03.2024, 09:15 3
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 6
Футбол
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 2
Футбол
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 69
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 15
Теннис
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем