26 марта в 21:45 по киевскому времени на городском стадионе Вроцлава в финале плей-офф Евро-2024 сборная Украины будет принимать сборную Исландии. Победитель матча летом сыграет на чемпионате континента, а проигравший останется ни с чем.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук поделились мнениями об этом поединке.

ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024