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  4. Рома отпустит двух игроков свободным агентом
Италия
25 марта 2024, 21:17 |
261
0

Рома отпустит двух игроков свободным агентом

Руй Патрисиу и Леонардо Спинаццола покинут клуб

25 марта 2024, 21:17 |
261
0
Рома отпустит двух игроков свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Патрисиу

Португальский голкипер Руй Патрисиу и итальянский защитник Леонардо Спинаццола покинут «Рому» ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракты Руя Патрисиу и Спинаццолы истекают в конце сезона и не буду продлены. 36-летний Патрисиу в последнее время проиграл конкуренцию за место в основе Миле Свилару, а 31-летний Спинаццола в последние месяцы все чаще оказывался в запасе и выходил на поле только на замену.

Также летом «Рому» может покинуть лидер атак Пауло Дибала. Им интересуется «Барселона».

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Руй Патрисиу Леонардо Спинаццола Рома Рим трансферы трансферы Серии A свободный агент
Источник La Repubblica
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