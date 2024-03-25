Рома отпустит двух игроков свободным агентом

Португальский голкипер Руй Патрисиу и итальянский защитник Леонардо Спинаццола покинут «Рому» ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракты Руя Патрисиу и Спинаццолы истекают в конце сезона и не буду продлены. 36-летний Патрисиу в последнее время проиграл конкуренцию за место в основе Миле Свилару, а 31-летний Спинаццола в последние месяцы все чаще оказывался в запасе и выходил на поле только на замену.

Также летом «Рому» может покинуть лидер атак Пауло Дибала. Им интересуется «Барселона».