Италия25 марта 2024, 21:17 |
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Рома отпустит двух игроков свободным агентом
Руй Патрисиу и Леонардо Спинаццола покинут клуб
25 марта 2024, 21:17 |
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Португальский голкипер Руй Патрисиу и итальянский защитник Леонардо Спинаццола покинут «Рому» ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракты Руя Патрисиу и Спинаццолы истекают в конце сезона и не буду продлены. 36-летний Патрисиу в последнее время проиграл конкуренцию за место в основе Миле Свилару, а 31-летний Спинаццола в последние месяцы все чаще оказывался в запасе и выходил на поле только на замену.
Также летом «Рому» может покинуть лидер атак Пауло Дибала. Им интересуется «Барселона».
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