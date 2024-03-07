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  4. Барселона нацелилась на звезду Серии А
Испания
07 марта 2024, 19:56 |
884
0

Барселона нацелилась на звезду Серии А

Пауло Дибала может покинуть «Рому»

07 марта 2024, 19:56 |
884
0
Барселона нацелилась на звезду Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Барселона» проявляет интерес к звездному форварду «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

С финансовой точки зрения трансфер более чем осуществим: в контракте Дибалы с «Ромой» прописана клаусула в размере 12 миллионов евро для иностранных клубов. Однако самому 30-летнему аргентинцу нравится в «Роме», и он не горит желанием покидать клуб.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 7 ассистов в 26 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник Sport.es
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