Барселона нацелилась на звезду Серии А

«Барселона» проявляет интерес к звездному форварду «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

С финансовой точки зрения трансфер более чем осуществим: в контракте Дибалы с «Ромой» прописана клаусула в размере 12 миллионов евро для иностранных клубов. Однако самому 30-летнему аргентинцу нравится в «Роме», и он не горит желанием покидать клуб.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 7 ассистов в 26 матчах за «Рому» во всех турнирах.