Барселона нацелилась на звезду Серии А
Пауло Дибала может покинуть «Рому»
«Барселона» проявляет интерес к звездному форварду «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.
С финансовой точки зрения трансфер более чем осуществим: в контракте Дибалы с «Ромой» прописана клаусула в размере 12 миллионов евро для иностранных клубов. Однако самому 30-летнему аргентинцу нравится в «Роме», и он не горит желанием покидать клуб.
Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 7 ассистов в 26 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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