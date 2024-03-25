ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора на Евро-2024 против национальной команды Украины.

«Я не считаю, что эмоциональное состояние Украины из-за войны может быть преимуществом, потому что мы все – футболисты, и они концентрируются так же, как и другие, на футболе, на игре. Они уже не раз показали, насколько важно для Украины побеждать на футбольном поле. Но я не считаю, что это может быть преимуществом в завтрашнем матче», – признался тренер.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.