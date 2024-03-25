Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 21:21 |
412
0

ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»

Главный тренер Исландии высказался о матче с украинской командой

25 марта 2024, 21:21 |
412
0
ХАРЕЙДЕ: «Эмоциональное состояние Украины из-за войны – не преимущество»
УАФ. Оге Харейде

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора на Евро-2024 против национальной команды Украины.

«Я не считаю, что эмоциональное состояние Украины из-за войны может быть преимуществом, потому что мы все – футболисты, и они концентрируются так же, как и другие, на футболе, на игре. Они уже не раз показали, насколько важно для Украины побеждать на футбольном поле. Но я не считаю, что это может быть преимуществом в завтрашнем матче», – признался тренер.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Слова Реброва и Яремчука перед финалом плей-офф Евро-2024
ФЕДОРЧУК: «Вместо Зинченко на Исландию нужен более креативный игрок»
Роман ЯРЕМЧУК: «Нужно меньше говорить. Все понимают важность поединка»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Оге Харейде Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 25 марта 2024, 09:15 3
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом

Даже если «ириски» решат задачу по спортивному принципу, они могут проиграть «кабинетные битвы»

Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Теннис | 25 марта 2024, 00:20 1
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами

Ангелина и Даяна в двух сетах выиграли у Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик в 1/16 финала

Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Футбол | 25.03.2024, 07:21
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Футбол | 25.03.2024, 18:13
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 27
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 25
Теннис
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем