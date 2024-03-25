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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Нужно меньше говорить. Все понимают важность поединка»
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 20:41 |
715
2

Роман ЯРЕМЧУК: «Нужно меньше говорить. Все понимают важность поединка»

Нападающий сборной Украины высказался о матче с Исландией

25 марта 2024, 20:41 |
715
2
Роман ЯРЕМЧУК: «Нужно меньше говорить. Все понимают важность поединка»
УАФ. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

– Есть ли у вас какие-то ритуалы перед игрой?

– Нет ритуалов. Надо хорошо готовиться в течение всей недели, быть профессионалом. Это мой ритуал.

– Александр Караваев сказал, что завтра нет права на ошибку. Легко ли настроиться на это мнение?

– Думаю, нужно меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что мы обязательно должны выигрывать. Нам нужно меньше говорить и больше делать в поле. Все понимают значимость поединка.

– Ранее в сборной Украины обычно были представлены «Динамо» и «Шахтер», а сейчас вызываются футболисты из разных клубов. Это идет в плюс или минус команде?

– Конечно, это плюс для нашей страны, потому что мы представляем лучшие лиги мира. Тренерскому штабу непросто собрать нас всех в одну схему за несколько дней, чтобы мы все одинаково думали на поле. Конечно, тренерам сложно, но уровень футболистов вырос. Однако повторюсь, нужно показывать это на поле, поскольку в прошлом матче мы не продемонстрировали своего уровня. Надо показать это здесь, потому что соберется много наших болельщиков, ответственный поединок.

– Кто является лидером в раздевалке сборной Украины?

– Сейчас происходит смена поколений, приходят молодые ребята. Конечно, на такие ответственные матчи нам очень не хватает в раздевалке Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, их лидерских качеств. Но сейчас много людей, которые выступают на высоком уровне, могут подсказать.

– Некоторые футболисты говорили, что у вас был откровенный разговор между игроками…

– Да, мы поговорили о том, что прошли такой опыт после Шотландии. У нас была эйфория, ведь мы были в шаге от чемпионата мира. И в поединке против Уэльса мы разочаровали всю страну, а потом ходили и плакались. Был такой разговор, чтобы этого не повторилось. Все очень серьезно отнеслись, забыли матч с Боснией, отправились в отель, настрой только на следующую игру. Ситуация в стране не позволяет сейчас праздновать. Нужно порадовать наших болельщиков и ребят, которые держат фронт.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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inspekcha85
Хоть кто-то здраво мыслит,приструнил немного этих  попередбатькивских говорунов.Браво,Яремчук.
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+1
ZANREGENT1993
Смотрел пресс конференцию. Яремчук мне понравился. Немногословный, правильно всё сказал. 
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-1
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