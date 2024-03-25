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  4. Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 20:09 |
761
2

Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии

Поединок состоится 26 марта в 21:45

25 марта 2024, 20:09 |
761
2
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналистов о смену голкипера в матче с Исландией. Напомним, в прошлом матче против Боснии и Герцеговины ворота сборной защищал Андрей Лунин, а Анатолий Трубин и Георгий Бущан остались в запасе.

– Насколько уместно производить замены голкиперов в таких спаренных матчах?

– Все может быть в национальной сборной. Но я доволен тем, что у наших голкиперов есть практика на очень высоком уровне. Завтра примем решение.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Андрей Лунин Георгий Бущан Анатолий Трубин
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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serhiy
І нах воротаря міняти,що він напропускав чи не рятував. Включив з себе Анчелотті. 
Бля,видумує щось,тренера великого з себе корчить. Попробуй мені поміняй на Трубіна -збірна як програє-Трубін і ти перші в винуватцях програшу. Вже кажу,зараз.
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0
Fireball
На разные стили игры и разные вратари.  Тут бы Трубина поставить.
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