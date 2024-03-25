Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Поединок состоится 26 марта в 21:45
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналистов о смену голкипера в матче с Исландией. Напомним, в прошлом матче против Боснии и Герцеговины ворота сборной защищал Андрей Лунин, а Анатолий Трубин и Георгий Бущан остались в запасе.
– Насколько уместно производить замены голкиперов в таких спаренных матчах?
– Все может быть в национальной сборной. Но я доволен тем, что у наших голкиперов есть практика на очень высоком уровне. Завтра примем решение.
В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.
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Бля,видумує щось,тренера великого з себе корчить. Попробуй мені поміняй на Трубіна -збірна як програє-Трубін і ти перші в винуватцях програшу. Вже кажу,зараз.