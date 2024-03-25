Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналистов о смену голкипера в матче с Исландией. Напомним, в прошлом матче против Боснии и Герцеговины ворота сборной защищал Андрей Лунин, а Анатолий Трубин и Георгий Бущан остались в запасе.

– Насколько уместно производить замены голкиперов в таких спаренных матчах?

– Все может быть в национальной сборной. Но я доволен тем, что у наших голкиперов есть практика на очень высоком уровне. Завтра примем решение.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.