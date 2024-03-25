Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией

Нападающий «Валенсии» и сборной Украины Роман Яремчук назвал двух украинских футболистов, которых не будет хватать команде в завтрашнем матче против Исландии.

«Сейчас в сбойной Украины происходит смена поколений, приходят младшие игроки. На мой взгляд, нам не хватает Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

В раздевалке нужны их лидерские качества. На такие ответственные матчи их не хватает, но сейчас также достаточно много футболистов, которые могут что-то подсказать», – рассказал Яремчук.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.