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  4. Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 19:52 |
1800
2

Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией

Нападающий вспомнил о Степаненко и Ярмоленко

25 марта 2024, 19:52 |
1800
2
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
УАФ. Роман Яремчук

Нападающий «Валенсии» и сборной Украины Роман Яремчук назвал двух украинских футболистов, которых не будет хватать команде в завтрашнем матче против Исландии.

«Сейчас в сбойной Украины происходит смена поколений, приходят младшие игроки. На мой взгляд, нам не хватает Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

В раздевалке нужны их лидерские качества. На такие ответственные матчи их не хватает, но сейчас также достаточно много футболистов, которые могут что-то подсказать», – рассказал Яремчук.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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luceorius
 В новині над цією Яремчук каже: Пам'ятаємо матч з Уельсом... А тут: На мою думку, нам не вистачає Андрія Ярмоленка... А Яремчуку здорового глузду вистачає? 
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analex
підкаже Матвієнко !
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