Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о капитане команды Александре Зинченко.

«Я не знаю, насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд. Мы еще не приняли решение, кто завтра будет играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, много времени пропустил в «Арсенале» из-за травмы.

Будем принимать решение, но я не знаю, как он сыграет два матча», – сказал Ребров.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.