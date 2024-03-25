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  4. Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2024, 19:35 |
2459
3

Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину

Матч состоится 26 марта в 21:45

25 марта 2024, 19:35 |
2459
3
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнениями о капитане команды Александре Зинченко.

«Я не знаю, насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд. Мы еще не приняли решение, кто завтра будет играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, много времени пропустил в «Арсенале» из-за травмы.

Будем принимать решение, но я не знаю, как он сыграет два матча», – сказал Ребров.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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April
Пусть сидит на банке, как талисман у Арсенала.
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Dimonchik
Патріот башкортосканської УФИ
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romanchik.8409
Заслуговує грати він патріот...А інші,що не патріоти???
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0
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