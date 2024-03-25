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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 19:26 | Обновлено 25 марта 2024, 19:36
615
0

Эрмедин ДЕМИРОВИЧ: «Отдали в матче с Украиной все, что смогли»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины – о матче против Украины

25 марта 2024, 19:26 | Обновлено 25 марта 2024, 19:36
615
0
Эрмедин ДЕМИРОВИЧ: «Отдали в матче с Украиной все, что смогли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрмедин Демирович

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович прокомментировал поражение 1:2 от Украины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 (21 марта):

«Я до сих пор собирался с силами, чтобы признаться сначала себе, а потом и всем остальным, что у нас ничего не получилось, несмотря на то, как мы хотели добиться успеха. Все эти дни у меня было такое ощущение, что этого досадного поражения не произошло. Пока я не произнес это вслух. К сожалению, оно действительно произошло, и очень болезненным образом.

Мы не поедем на столь желанный чемпионат Европы. Для меня это особенно сложно, потому что это Евро будет проводиться в Германии — стране, где я сам играю за «Аугсбург». И сам я, и каждый в нашей команде отдали в матче с Украиной всё, что могли. Но иногда к этому нужно немного удачи, а ее у нас в этот день точно не было!

В моих мыслях чередуются грусть и отчаяние, потому что мне жаль, что мы не осчастливили наш народ, что нам не удалось удержать победу и отпраздновать успех вместе с болельщиками. Во всем этом отчаянии меня утешает одно: мы показали, что мы можем, что мы знаем, чего мы хотим. И при поддержке болельщиков, я верю, у нас все получится».

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