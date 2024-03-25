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Англия
25 марта 2024, 18:35 |
198
1

Тоттенхэм не ждет возвращения Соломона в строй в этом сезоне

Травмы перечеркнули для израильского вингера практически весь сезон-2023/24

25 марта 2024, 18:35 |
198
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Тоттенхэм не ждет возвращения Соломона в строй в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

«Тоттенхэм» не ждет возвращения в строй в текущем сезоне израильского вингера Манора Соломона.

На минувшей неделе 24-летний футболист перенес небольшую операцию на колене и начал процесс реабилитации.

Ожидается, что до конца сезона Соломон вернется к тренировкам, однако в стане «шпор», учитывая предыдущее продолжительное пребывание Манора в лазарете, полагают, что футболисту будет крайне сложно набрать хорошую игровую практику, которая бы позволила ему быть полезным команде в концовке сезона.

Свой крайний матч за «Тоттенхэм» Соломон провел еще в конце сентября, после чего травмировал колено и длительное время восстанавливался, а вернувшись к тренировкам вновь обратился к врачам из-за проблем с мениском.

Ранее сообщалось, что «Шахтер», из которого Соломон перебрался в «Тоттенхэм», хочет получить от лондонского клуба компенсацию за уход вингера по Annexe 7 ФИФА.

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Манор Соломон Тоттенхэм травма колена травма
Источник Football Insider
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BUCH
Жодного коментаря фанів ФК Шахрай...))) Воно і зрозуміло 🤪!)
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