Тоттенхэм не ждет возвращения Соломона в строй в этом сезоне

«Тоттенхэм» не ждет возвращения в строй в текущем сезоне израильского вингера Манора Соломона.

На минувшей неделе 24-летний футболист перенес небольшую операцию на колене и начал процесс реабилитации.

Ожидается, что до конца сезона Соломон вернется к тренировкам, однако в стане «шпор», учитывая предыдущее продолжительное пребывание Манора в лазарете, полагают, что футболисту будет крайне сложно набрать хорошую игровую практику, которая бы позволила ему быть полезным команде в концовке сезона.

Свой крайний матч за «Тоттенхэм» Соломон провел еще в конце сентября, после чего травмировал колено и длительное время восстанавливался, а вернувшись к тренировкам вновь обратился к врачам из-за проблем с мениском.

Ранее сообщалось, что «Шахтер», из которого Соломон перебрался в «Тоттенхэм», хочет получить от лондонского клуба компенсацию за уход вингера по Annexe 7 ФИФА.