САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо ответил на кадровые вопросы накануне решающего матча отбора к Евро-2024 между «сине-желтыми» и национальной командой Исландии:

«У меня вызывает опасения Мудрик. Если у него не будет пространства, то ему будет сложно. Он не позиционный игрок и ему трудно играть при насыщенной защите со страховкой.

Зинченко из-за травмы пропустил шесть игр за «Арсенал». Возможно, Ребров ошибся, выпустив его против Боснии, надеясь, что он станет связующим звеном. Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать завтра, надо его поберечь, исландцы еще те костоломы. Вместо него можно выпустить Шапаренко или Малиновского, но это решать Реброву. Нам точно не помешает игрок, который может пробить и забить с 20-ти метров и больше.

Также с Боснией у нас не работали фланги, Зубкова вообще не было видно в первом тайме. А когда фланги заработали, то мы сразу забили гол. Отмечу, что Ребров провел очень хорошие замены. Можно сказать, что Яремчук выиграл матч. Поздравляю наших ребят с победой над Боснией, они мужики.

Надеюсь, что полностью восстановится Цыганков. Нам обязательно нужен игрок, который умеет обводить и не боится играть один в один. В Исландии будет страховка и просто убежать будет тяжело. Также нужно обеспечивать передачами Яремчука и Довбика.

Думаю, против Исландии Ребров поставит в основе Яремчука. Видно, что он в хорошей форме. Мое мнение, что мы должны сыграть с двумя форвардами и не бояться. Но Реброву надо предупредить опорного полузащитника, Сидорчука или Бражко, чтобы он сильно не лез вперед и не проваливался, потому что исландцы здорово убегают в контратаки».

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч Украина – Исландия.