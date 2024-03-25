Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших нападающих в истории Бразилии.

Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле, трижды выигравший чемпионат мира с национальной сборной Бразилии.

Вторую строчку списка занял двукратный обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира Роналдо, а за ним разместился бывшая звезда «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо.

Из футболистов, до сих пор выступающих на профессиональном уровне, в топ-10 попал только Неймар, занявший девятую строчку рейтинга.

Топ-10 бразильских нападающих в истории