Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии
Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших нападающих в истории Бразилии.
Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле, трижды выигравший чемпионат мира с национальной сборной Бразилии.
Вторую строчку списка занял двукратный обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира Роналдо, а за ним разместился бывшая звезда «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо.
Из футболистов, до сих пор выступающих на профессиональном уровне, в топ-10 попал только Неймар, занявший девятую строчку рейтинга.
Топ-10 бразильских нападающих в истории
- Пеле
- Роналдо
- Роналдиньо
- Гарринча
- Ривалдо
- Диди
- Ромарио
- Жаирзиньо
- Неймар
- Леонидас
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артур Мурза уже успел дебютировать за клуб «Муром»
Стамбульский клуб рассматривает сразу несколько вариантов