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  4. Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии
Бразилия
25 марта 2024, 19:08 |
1113
2

Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

25 марта 2024, 19:08 |
1113
2
Роналдо не первый. Названы лучшие нападающие в истории Бразилии
Goal.com. Пеле і Роналдо

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших нападающих в истории Бразилии.

Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле, трижды выигравший чемпионат мира с национальной сборной Бразилии.

Вторую строчку списка занял двукратный обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира Роналдо, а за ним разместился бывшая звезда «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо.

Из футболистов, до сих пор выступающих на профессиональном уровне, в топ-10 попал только Неймар, занявший девятую строчку рейтинга.

Топ-10 бразильских нападающих в истории

  1. Пеле
  2. Роналдо
  3. Роналдиньо
  4. Гарринча
  5. Ривалдо
  6. Диди
  7. Ромарио
  8. Жаирзиньо
  9. Неймар
  10. Леонидас
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Роналдо Роналдиньо Пеле Гарринча Ривалдо Ромарио Жаирзиньо Неймар сборная Бразилии по футболу FourFourTwo рейтинг
Источник FourFourTwo
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Комментарии 2
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Saar
Кака навіть нема в 10-ці((
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-1
Saar
Я б на перше місце поставив Роналдіньо!
Ответить
-1
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