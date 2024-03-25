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Бразилия
25 марта 2024, 07:29 | Обновлено 25 марта 2024, 07:50
1076
1

Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?

Вне конкуренции оказался легендарный Пеле

25 марта 2024, 07:29 | Обновлено 25 марта 2024, 07:50
1076
1
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
FIFA. Пеле

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по его мнению, футболистов в истории, которые родом из Бразилии.

Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле – единственный в мире трехкратный чемпион мира.

Вторую позицию занял двукратный чемпион мира Роналдо, а замкнул топ-10 также двукратный чемпион мира Гарринча.

Любопытно, что в рейтинге нет ни одного действующего бразильского игрока, включая нападающего Неймара.

Топ-10 бразильских футболистов в истории (версия FourFourTwo)

  • 1. Пеле
  • 2. Роналдо
  • 3. Гарринча
  • 4. Роналдиньо
  • 5. Ромарио
  • 6. Ривалдо
  • 7. Зико
  • 8. Сократес
  • 9. Жаирзиньо
  • 10. Кака
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Пеле Роналдо Гарринча сборная Бразилии по футболу Неймар
Источник FourFourTwo
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Комментарии 1
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luceorius
 Це один з небагатьох випадків, коли до рейтингу немає питань. Стосовно чинних  гравців, то вище 4-5-го десятка їх і не повинно бути. 
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