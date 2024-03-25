Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по его мнению, футболистов в истории, которые родом из Бразилии.

Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле – единственный в мире трехкратный чемпион мира.

Вторую позицию занял двукратный чемпион мира Роналдо, а замкнул топ-10 также двукратный чемпион мира Гарринча.

Любопытно, что в рейтинге нет ни одного действующего бразильского игрока, включая нападающего Неймара.

Топ-10 бразильских футболистов в истории (версия FourFourTwo)