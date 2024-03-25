Бразилия25 марта 2024, 07:29 | Обновлено 25 марта 2024, 07:50
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Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Вне конкуренции оказался легендарный Пеле
25 марта 2024, 07:29 | Обновлено 25 марта 2024, 07:50
1076
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Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по его мнению, футболистов в истории, которые родом из Бразилии.
Возглавил рейтинг легендарный нападающий Пеле – единственный в мире трехкратный чемпион мира.
Вторую позицию занял двукратный чемпион мира Роналдо, а замкнул топ-10 также двукратный чемпион мира Гарринча.
Любопытно, что в рейтинге нет ни одного действующего бразильского игрока, включая нападающего Неймара.
Топ-10 бразильских футболистов в истории (версия FourFourTwo)
- 1. Пеле
- 2. Роналдо
- 3. Гарринча
- 4. Роналдиньо
- 5. Ромарио
- 6. Ривалдо
- 7. Зико
- 8. Сократес
- 9. Жаирзиньо
- 10. Кака
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Комментарии 1
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Це один з небагатьох випадків, коли до рейтингу немає питань. Стосовно чинних гравців, то вище 4-5-го десятка їх і не повинно бути.
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