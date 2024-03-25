Валенсия изменила планы по Яремчуку. Что ждет украинского форварда?

28-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит этот сезон на правах аренды в «Валенсии». Права на украинского нападающего принадлежат бельгийскому «Брюгге».

По информации Gols Media, Яремчук приятно удивил своей игрой во второй половине сезона руководство «Валенсии», которое сейчас размышляет о продлении аренды украинского форварда. Однако приоритетом для «летучих мышей» является трансфер нападающего «Севильи» Рафы Мира, а продление аренды Яремчука является альтернативой для клуба.

В этом сезоне за «Валенсию» Роман Яремчук провел 24 матча и забил четыре гола.

Ранее экс-агент Яремчука рассказал, что в «Динамо» обвиняли Романа в том, что он пьет.