Валенсия изменила планы по Яремчуку. Что ждет украинского форварда?
Руководство «летучих мышей» хочет, чтобы Роман остался в команде
28-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук проводит этот сезон на правах аренды в «Валенсии». Права на украинского нападающего принадлежат бельгийскому «Брюгге».
По информации Gols Media, Яремчук приятно удивил своей игрой во второй половине сезона руководство «Валенсии», которое сейчас размышляет о продлении аренды украинского форварда. Однако приоритетом для «летучих мышей» является трансфер нападающего «Севильи» Рафы Мира, а продление аренды Яремчука является альтернативой для клуба.
В этом сезоне за «Валенсию» Роман Яремчук провел 24 матча и забил четыре гола.
Ранее экс-агент Яремчука рассказал, что в «Динамо» обвиняли Романа в том, что он пьет.
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