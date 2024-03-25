Миколенко и команда в ожиданиии. АПЛ готова снова снять очки с Эвертона

Сегодня в АПЛ начинают рассмотрение второго дела о финансовых нарушения «Эвертона», которое может завершиться еще одним штрафом в виде снятия очков.

Дело будут рассматривать три дня, а вердикт клубу вынесут на следующей неделе.

Ранее «Эвертон» уже получил штраф в 10 очков по другому делу о финансовых нарушениях, однако подал апелляцию и наказание сократили до шести пунктов.

Вместе с «Эвертоном» второе дело будут рассматривать и по «Ноттингем Форест», у которого недавно забрали 4 очка.

Все еще нет информации о «Манчестер Сити» и «Челси». АПЛ ранее сообщала, что у этих клубов наиболее комплексные дела, поэтому рассмотрение идет долго.