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Англия
25 марта 2024, 17:49 | Обновлено 25 марта 2024, 18:39
863
1

Миколенко и команда в ожиданиии. АПЛ готова снова снять очки с Эвертона

Ливерпульцам грозит второе наказание

25 марта 2024, 17:49 | Обновлено 25 марта 2024, 18:39
863
1
Миколенко и команда в ожиданиии. АПЛ готова снова снять очки с Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в АПЛ начинают рассмотрение второго дела о финансовых нарушения «Эвертона», которое может завершиться еще одним штрафом в виде снятия очков.

Дело будут рассматривать три дня, а вердикт клубу вынесут на следующей неделе.

Ранее «Эвертон» уже получил штраф в 10 очков по другому делу о финансовых нарушениях, однако подал апелляцию и наказание сократили до шести пунктов.

Вместе с «Эвертоном» второе дело будут рассматривать и по «Ноттингем Форест», у которого недавно забрали 4 очка.

Все еще нет информации о «Манчестер Сити» и «Челси». АПЛ ранее сообщала, что у этих клубов наиболее комплексные дела, поэтому рассмотрение идет долго.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига финансовый фейр-плей
Источник Sky Sports
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