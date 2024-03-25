Шаран рассказал, чем именно Яремчук перевернул игру против Боснии

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, чем именно нападающий сборной Украины Роман Яремчук перевернул игру отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

– Владимир Богданович, как Вам перформанс Яремчука в матче с боснийцами?

– Прекрасно! До выхода Ромы на поле наша команда практически не имела ни одного момента у ворот соперника. Фактически он сделал результат. Конечно, вся команда усердно работала, но по игре было невероятно трудно. Правильно сделал Сергей Станиславович Ребров, что перестроил игру команды в два нападающих. Это помогло одержать победу.

– Чем именно Яремчук помог сине-желтым?

– Проблема нашей команды заключалась в том, что после фланговых передач игроки не врывались в штрафную площадь Боснии. Одному Довбыку было очень тяжело против трех центральных защитников.

Выход Яремчука стал определенной неожиданностью для соперника. Ефим Конопля отдал на Ромчика классную передачу под себя, а тот реализовал первый же свой момент. Надо отметить и хороший пас Михаила Мудрика на Коноплю, с которого началась голевая атака. Мы увидели, что в штрафной площадке было 3-4 игрока нашей сборной.

Забитый гол дал Роме вдохновение и сил. Во втором эпизоде он вообще сыграл прекрасно. Мудрик обыгрался «в стенку» с Виталием Миколенко, а тот отдал очень хорошую передачу низом в зону на Ромчика, который прекрасно открылся. Далее он обыграл соперника и выполнил удачный пас с левой ноги в штрафную, где снова почти в одной точке находились Довбык и Алексей Гуцуляк. Довбык забил и вывел нашу сборную в финал плей-офф.

– Яремчук – это все же лучший форвард сборной Украины на сегодня?

– Ну, после этого матча можно и так сказать. Я все же считаю, что у нас все нападающие хорошие. Здесь тренерский штаб должен решать. Довбик также хороший форвард. Оба они габаритные, забивные и выполняют большой объем работы.