Шаран рассказал, чем именно Яремчук перевернул игру против Боснии
Известный украинский тренер считает, что выход Романа стал неожиданностью для соперника
Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, чем именно нападающий сборной Украины Роман Яремчук перевернул игру отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).
– Владимир Богданович, как Вам перформанс Яремчука в матче с боснийцами?
– Прекрасно! До выхода Ромы на поле наша команда практически не имела ни одного момента у ворот соперника. Фактически он сделал результат. Конечно, вся команда усердно работала, но по игре было невероятно трудно. Правильно сделал Сергей Станиславович Ребров, что перестроил игру команды в два нападающих. Это помогло одержать победу.
– Чем именно Яремчук помог сине-желтым?
– Проблема нашей команды заключалась в том, что после фланговых передач игроки не врывались в штрафную площадь Боснии. Одному Довбыку было очень тяжело против трех центральных защитников.
Выход Яремчука стал определенной неожиданностью для соперника. Ефим Конопля отдал на Ромчика классную передачу под себя, а тот реализовал первый же свой момент. Надо отметить и хороший пас Михаила Мудрика на Коноплю, с которого началась голевая атака. Мы увидели, что в штрафной площадке было 3-4 игрока нашей сборной.
Забитый гол дал Роме вдохновение и сил. Во втором эпизоде он вообще сыграл прекрасно. Мудрик обыгрался «в стенку» с Виталием Миколенко, а тот отдал очень хорошую передачу низом в зону на Ромчика, который прекрасно открылся. Далее он обыграл соперника и выполнил удачный пас с левой ноги в штрафную, где снова почти в одной точке находились Довбык и Алексей Гуцуляк. Довбык забил и вывел нашу сборную в финал плей-офф.
– Яремчук – это все же лучший форвард сборной Украины на сегодня?
– Ну, после этого матча можно и так сказать. Я все же считаю, что у нас все нападающие хорошие. Здесь тренерский штаб должен решать. Довбик также хороший форвард. Оба они габаритные, забивные и выполняют большой объем работы.
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