ВИДЕО. Официальный аккаунт Евро восхищается игрой Мудрика против Боснии
Вингер сборной Украины поражает своей скоростью и техникой
В четверг, 21 марта 2024 года, состоялся матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали гости.
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, не сумев отличиться результативными действиями. Однако в течение всего матча 23-летний футболист обострял игру и совершил много эффектных обыгрышей соперников.
Этим он привлек внимание официального аккаунта Евро-2024 в Instagram, который опубликовал видео-нарезку действий Михаила в матче против боснийцев.
ВИДЕО Официальный аккаунт Евро-2024 восхищается игрой Мудрика против Боснии
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