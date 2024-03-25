Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Официальный аккаунт Евро восхищается игрой Мудрика против Боснии
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 14:57 | Обновлено 25 марта 2024, 14:58
821
1

ВИДЕО. Официальный аккаунт Евро восхищается игрой Мудрика против Боснии

Вингер сборной Украины поражает своей скоростью и техникой

25 марта 2024, 14:57 | Обновлено 25 марта 2024, 14:58
821
1
ВИДЕО. Официальный аккаунт Евро восхищается игрой Мудрика против Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 марта 2024 года, состоялся матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, не сумев отличиться результативными действиями. Однако в течение всего матча 23-летний футболист обострял игру и совершил много эффектных обыгрышей соперников.

Этим он привлек внимание официального аккаунта Евро-2024 в Instagram, который опубликовал видео-нарезку действий Михаила в матче против боснийцев.

ВИДЕО Официальный аккаунт Евро-2024 восхищается игрой Мудрика против Боснии

По теме:
Шаран рассказал, чем именно Яремчук перевернул игру против Боснии
«Величайший боксер на планете и Майк Тайсон». Джейк Пол — о фото с легендой
Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
Михаил Мудрик видео сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Футбол | 25 марта 2024, 14:32 6
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами

После деоккупации Херсона Сергей Шевченко поехал работать в Крым

Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Футбол | 25 марта 2024, 07:21 5
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?

Наставник «Реала» хочет, чтобы украинец остался в команде

Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 25.03.2024, 09:15
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Футбол | 24.03.2024, 23:20
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
Футбол | 25.03.2024, 14:10
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
а в пустые ворота когда он научится попадать
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 66
Футбол
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 14
Теннис
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 5
Бокс
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
24.03.2024, 05:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем