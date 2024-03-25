ВИДЕО. Официальный аккаунт Евро восхищается игрой Мудрика против Боснии

В четверг, 21 марта 2024 года, состоялся матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, не сумев отличиться результативными действиями. Однако в течение всего матча 23-летний футболист обострял игру и совершил много эффектных обыгрышей соперников.

Этим он привлек внимание официального аккаунта Евро-2024 в Instagram, который опубликовал видео-нарезку действий Михаила в матче против боснийцев.

ВИДЕО Официальный аккаунт Евро-2024 восхищается игрой Мудрика против Боснии