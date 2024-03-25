Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами

В одной из больниц Крыма умер известный футбольный тренер Сергей Шевченко. Об этом сообщила Херсонская областная ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

Специалисту было 66 лет. По информации источника, Шевченко отметил 4 марта свой день рождения, а на следующий день был экстренно госпитализирован. Причина его смерти довольно редкая в медицине – инфаркт почки.

Он был действующим директором и тренером оккупационного футбольного клуба «Фрегат» из Херсона и бывшим тренером «Кристалла» (Херсон), «Мелиоратора» (Каховка), «Таврии» (Симферополь), ФК «Севастополь» и других команд.

В частности, после аннексии Крыма, где он в то время работал тренером симферопольской «Таврии», Шевченко остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК «Таврия», после чего переехал на Сахалин.

Вернувшись в Украину в 2016 году, он возглавил «Таврию», возрожденную на территории Херсонской области. В 2021 году он тренировал херсонский «Кристалл» и ФК «Николаев». Летом 2022 года в Херсоне Шевченко перешел на сторону оккупантов и возглавил фейковый футбольный клуб под названием «Фрегат», созданный на базе херсонского «Кристалла». После деоккупации Херсона специалист поехал работать с новым клубом в Крым.

По представлению Херсонской областной ассоциации футбола Сергей Шевченко был лишен звания заслуженного работника физической культуры и спорта Украины и всех наград, а также пожизненно дисквалифицирован за сотрудничество с оккупантами.