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  4. Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 14:32 |
2650
6

Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами

После деоккупации Херсона Сергей Шевченко поехал работать в Крым

25 марта 2024, 14:32 |
2650
6
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
ФК Таврия Симферополь. Сергей Шевченко

В одной из больниц Крыма умер известный футбольный тренер Сергей Шевченко. Об этом сообщила Херсонская областная ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

Специалисту было 66 лет. По информации источника, Шевченко отметил 4 марта свой день рождения, а на следующий день был экстренно госпитализирован. Причина его смерти довольно редкая в медицине – инфаркт почки.

Он был действующим директором и тренером оккупационного футбольного клуба «Фрегат» из Херсона и бывшим тренером «Кристалла» (Херсон), «Мелиоратора» (Каховка), «Таврии» (Симферополь), ФК «Севастополь» и других команд.

В частности, после аннексии Крыма, где он в то время работал тренером симферопольской «Таврии», Шевченко остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК «Таврия», после чего переехал на Сахалин.

Вернувшись в Украину в 2016 году, он возглавил «Таврию», возрожденную на территории Херсонской области. В 2021 году он тренировал херсонский «Кристалл» и ФК «Николаев». Летом 2022 года в Херсоне Шевченко перешел на сторону оккупантов и возглавил фейковый футбольный клуб под названием «Фрегат», созданный на базе херсонского «Кристалла». После деоккупации Херсона специалист поехал работать с новым клубом в Крым.

По представлению Херсонской областной ассоциации футбола Сергей Шевченко был лишен звания заслуженного работника физической культуры и спорта Украины и всех наград, а также пожизненно дисквалифицирован за сотрудничество с оккупантами.

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Сергей Шевченко Таврия Симферополь ТСК-Таврия Симферополь Кристалл Херсон смерть инфаркт Николаев
Источник Facebook
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
карма догнала цю гниду
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+3
Sher15
Тільки зараз почнинаєте розуміти скільки піздоти  і зрадників жило поруч з нами .хай дохнуть .чим більше тим краще 
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+1
Alex196
Тут написано що працював в викраденному криму а потім в Україні а потім знову пішов на співпрацю з окупантами .Так це не він винуватий а влвда України якій пох що дозаоляють працювати зрадниками які потім знову зрадять 
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+1
Muskrat2
Новина спонукає запитати - скільки ще зрадників залишаються непокараними. 
Ответить
+1
Gargantua
как Гришка Мелехов, все метался
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0
fin
І для кого ця новина? Поплачемо?
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0
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