Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 13:31 | Обновлено 25 марта 2024, 14:10
463
2

ЗИНЧЕНКО: «У Исландии есть игроки, на которых надо обратить внимание»

Полузащитник национальной сборной – о предстоящем финале плей-офф отбора Евро-2024

25 марта 2024, 13:31 | Обновлено 25 марта 2024, 14:10
463
2
ЗИНЧЕНКО: «У Исландии есть игроки, на которых надо обратить внимание»
УАФ

Сине-желтые продолжают подготовку к финалу плей-офф отбора Евро-2024 против сборной Исландии. Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

«Подготовка проходит хорошо, увидим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика – это одно, а игра – другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

В течение подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все закончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых надо обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, увидим.

Я считаю, что с нашей поддержкой на трибунах нам все по силам. Нам сказали, что будет полный стадион, это очень приятно. Поддержка от наших болельщиков всегда помогает.

Конечно, надо ежедневно говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже ранее говорил, Украина сегодня – как щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей. Поэтому надо поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло», – сказал Александр Зинченко.

Напомним, что финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве и начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по Киеву).

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Анатолий Трубин Украина - Исландия Александр Зинченко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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luceorius
 Хороша у нас команда чи ні побачимо завтра на табло стадіону у Вроцлаві після фінального свистка мсьє Тюрпена.
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Harun Bakircioğlu
Зинченко не в форме, Реброву стоит задуматься о том, что может есть еще какие-то варианты помимо того, чтобы полагаться на игрока который из-за травмы не играл полтора месяца.
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0
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