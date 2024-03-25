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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 11:52 | Обновлено 25 марта 2024, 11:55
1623
1

ОФИЦИАЛЬНО. Исландия потеряла вингера на матч с Украиной

В лазарет попал Арнор Сигурдссон

25 марта 2024, 11:52 | Обновлено 25 марта 2024, 11:55
1623
1
ОФИЦИАЛЬНО. Исландия потеряла вингера на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнор Сигурдссон

Вингер английского клуба «Блэкберн» Арнор Сигурдссон не поможет партнерам по сборной Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

Как известно, 24-летний игрок травмировался на 78-й минуте полуфинального матча квалификации со сборной Израиля (4:1) и был заменен. Повреждение у Сигурдссона оказалось серьезным.

Матч Украина – Исландия состоится в Польше во вторник, 26 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее футбольный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, за счет чего украинцам можно обыграть исландцев.

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Украина - Исландия сборная Исландии по футболу травма сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
мінус вінгер - це плюс для України
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