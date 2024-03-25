ОФИЦИАЛЬНО. Исландия потеряла вингера на матч с Украиной
В лазарет попал Арнор Сигурдссон
Вингер английского клуба «Блэкберн» Арнор Сигурдссон не поможет партнерам по сборной Исландии в финале плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.
Как известно, 24-летний игрок травмировался на 78-й минуте полуфинального матча квалификации со сборной Израиля (4:1) и был заменен. Повреждение у Сигурдссона оказалось серьезным.
Матч Украина – Исландия состоится в Польше во вторник, 26 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени.
Ранее футбольный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, за счет чего украинцам можно обыграть исландцев.
Arnór Sigurðsson getur ekki tekið þátt í leiknum gegn Úkraínu vegna meiðsla.— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 22, 2024
Góðan bata Arnór!#afturáem pic.twitter.com/y1IEXRdMsp
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