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Чемпионат Европы
25 марта 2024, 11:21 | Обновлено 25 марта 2024, 11:24
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ЯВОРСКИЙ: «Ключ к победе над Исландией – быстрая работа с мячом»

Эксперт рассказал, за счет чего можно обыграть исландцев

25 марта 2024, 11:21 | Обновлено 25 марта 2024, 11:24
502
0
ЯВОРСКИЙ: «Ключ к победе над Исландией – быстрая работа с мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в польском Вроцлаве национальная сборная Украины по футболу в решающем поединке с исландцами будет бороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Известный в прошлом футболист, а затем – успешный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Польше и сделал прогноз на матч:

– Если откровенно, то мне не понравилась игра украинской сборной на прошлой неделе с боснийцами. Больше всего разочаровало отсутствие агрессивности в наступлении. Видимо, груз ответственности негативно повлиял на действия подопечных Сергея Реброва в Зенице. Не могут записать в свой актив этот поединок Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Александр Зубков. И счастье, что под занавес противостояния неожиданно удалось добиться перелома.

Надеюсь, что за те несколько дней после матча в Зенице наши футболисты не только восстановили силы, но и поработали над ошибками. Их хватало, особенно в действиях среднего звена. Все же, я не думаю, что завтра Сергей Ребров не доверит место в старте Зинченко, потому что он хорошо справляется с ролью вожака на поле и лидера раздевалки. Но Александру надо добавить в креативе. Скорее всего, после возвращения в строй Виктора Цыганкова среди запасных окажется Зубков. Не думаю, что Ребров решит сыграть с двумя нападающими, хотя не исключено, что с первых минут выйдет Роман Яремчук. Все же, именно его эффективное появление на поле в Зенице помогло нам спастись.

Что же до исландцев, то они действуют в другом стиле, чем боснийцы. С ними надо быть настороже при розыгрыше стандартных положений, вбрасывании аутов. Будет много верховой борьбы. У наших «англичан» Виталия Миколенко и Ильи Забарного появится прекрасная возможность продемонстрировать свое умение выигрывать дуэли на «втором этаже».

Наш шанс - в скоростной работе, сплоченности, забросе мяча за спины исландских защитников. Сложилось впечатление, что им не хватает мобильности. Ну и еще один наш весомый «козырь» – 12 игрок. Я также отправляюсь поддержать украинскую сборную во Вроцлав. Думаю, что совместными усилиями подопечные Сергея Реброва возьмут верх – 2:0 и, наконец, пробьются в финальную часть европейского чемпионата.

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед финальным матчем плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 против Исландии.

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Источник Sport.ua
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