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  4. Трубин рассказал, чем Исландия отличается от сборной Боснии и Герцеговины
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 10:46 |
573
0

Трубин рассказал, чем Исландия отличается от сборной Боснии и Герцеговины

Голкипер сборной Украины уверен, что это абсолютно разные команды

25 марта 2024, 10:46 |
573
0
Трубин рассказал, чем Исландия отличается от сборной Боснии и Герцеговины
УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед финальным матче плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 против Исландии.

- По твоему мнению, исландцы насколько отличаются от боснийцев?
- Я считаю, кардинально другие, потому что нет команд похожих, у всех есть какие-то свои сильные и слабые черты. Исландия – это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело.

Тем более это состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил: «На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться, – сказал Трубин.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник ВЗбирна
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