Трубин рассказал, чем Исландия отличается от сборной Боснии и Герцеговины

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед финальным матче плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 против Исландии.

- По твоему мнению, исландцы насколько отличаются от боснийцев?

- Я считаю, кардинально другие, потому что нет команд похожих, у всех есть какие-то свои сильные и слабые черты. Исландия – это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело.

Тем более это состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил: «На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться, – сказал Трубин.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.