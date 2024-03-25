Трубин рассказал, чем Исландия отличается от сборной Боснии и Герцеговины
Голкипер сборной Украины уверен, что это абсолютно разные команды
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед финальным матче плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 против Исландии.
- По твоему мнению, исландцы насколько отличаются от боснийцев?
- Я считаю, кардинально другие, потому что нет команд похожих, у всех есть какие-то свои сильные и слабые черты. Исландия – это именно командная игра, поэтому будет тоже очень тяжело.
Тем более это состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович говорил: «На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться, – сказал Трубин.
Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.
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