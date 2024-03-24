Боснийский след, пропалестинский тренер, лидер – одноклубник Малиновского

26 марта национальная сборная Украины проведет решающий поединок плей-офф Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет сборная Исландии, которая на пути в финал разгромила сборную Израиля.

Sport.ua подробно представляет команду, являющуюся последним барьером для «сине-желтых» на пути на Евро-2024.

Путь в плей-офф Евро-2024

На чемпионат Европы 2024 года сборная Исландии отбиралась из группы J. С той самой, где играла и сборная Боснии и Герцеговины. Так что нашей национальной команде в плей-офф Евро-2024 выпали сразу две команды, игравшие в одной отборочной группе.

И, как и боснийская сборная, исландская тоже не может похвастаться успешными результатами в отборе.

Группу J с максимальным результатом (десять побед из десяти) выиграла сборная Португалии. Второе место тоже не вызывало сомнений: его заблаговременно застолбили за собой словаки. Остальные четыре сборных – Люксембурга, Исландии, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна – устроили междусобойчик.

Примечательно, что в первом туре отбора встретились Босния и Герцеговина и Исландия. И в том поединке боснийцы добыли разгромную победу – 3:0. Но, как покажут дальнейшие события, та победа никак не повлияла на шансы балканцев занять одно из первых мест. В итоге они финишировали на предпоследней строчке, опередив лишь явного аутсайдера группы – Лихтенштейн.

Не многим лучше была и турнирная судьба исландцев. Островитяне финишировали на четвертом месте в группе, пропустив вперед не только португальцев и словаков, но и сборную Люксембурга.

Однако, к чести «викингов», нужно отметить, что стартовое поражение от боснийцев стало для них единственным крупным в отборе. И тот цикл Исландия завершила с позитивной разницей забитых и пропущенных мячей: 17 – 16. Правда, львиная доля голов исландской сборной пришлась на два поединка против Лихтенштейна: победили с суммарной разницей 11:0.

Если бы не тот интересный турнир под названием Лига наций, не видать бы перспектив на Евро-2024 ни боснийцам, ни исландцам. Но для того тот турнир и был создан, чтобы давать надежду национальным командам, не являющимися топами.

В своей группе Лиги наций сборная Исландии провела четыре матча, в которых добыла четыре ничьих. С четырьмя очками Исландия опередила Норвегию в рейтинге вторых мест Лиги наций, и вот таким вот нехитрым способом получила путевку в плей-офф Евро-2024. Интересно, что в Лиге наций исландцы пока что не выиграли ни одного поединка.

Немного истории

Главным на данный момент достижением сборной Исландии является выход в четвертьфинал Евро-2016. Групповой турнир чемпионата Европы, проходивший на полях Франции, исландцы прошли без поражений. В первом матче они поделили очки с будущими чемпионами – португальцами – ничья 1:1. С таким же счетом они сыграли и во втором поединке – против венгров. А вот в третьем туре добыли историческую для себя победу, одолев Австрию 2:1. В первом раунде плей-офф Исландия сенсационно победила англичан – 2:1. Однако в четвертьфинале исландская сказка закончилась. «Викинги» без шансов уступили французам – 2:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cборная Исландии перед четвертьфиналом Евро-2016

Тем не менее, на волне того успеха Исландия впервые квалифицировалась и на чемпионат мира. В отборе на Мундиаль-2018 исландцы сыграли в одной группе с нашей сборной. Также в нашей общей группе были сборные Турции, Финляндии, Косово и Хорватии. Несмотря на наличие крепких оппонентов, именно исландцы выиграли ту группу, одержав сразу семь побед в десяти поединках.

Однако повторить успех Евро-2016 на ЧМ-2018 Исландии не удалось. В первой игре группового цикла исландцы сыграли вничью со сборной Аргентины – 1:1. Однако дальше не заладилось: поражения от Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2). И последнее место в группе с одним очком.

Больше исландцы ни на чемпионатах Европы, ни на Мундиалях не играли.

Матчи против сборной Украины

Пути сборных Исландии и Украины доселе пересекались в двух отборочных турнирах: к Евро-2000 и упомянутому выше ЧМ-2018.

Соперники обменялись победами, еще два матча завершились вничью.

В 1999 году сборная Украины в Киеве сыграла с исландцами в результативную ничью 1:1. Подопечные Сабо доминировали на протяжении всего поединка, но смогли забить лишь единожды: усилиями Ващука. После того матча в обиход поступила формулировка «исландский бетон», подразумевающая очень крепкую командную оборону.

Однако в Рейкьявике наша команда сумела обыграть упертых островитян. Тогда единственный гол забил нынешний тренер сборной Украины Сергей Ребров, реализовавший пенальти.

Следующей встречи с исландцами сборной Украины пришлось ждать почти 17 лет. В первом туре отбора на ЧМ-2018 в Киеве сборная Украины снова сыграли вничью с Исландией – 1:1. Счет открыл Финбогассон, а закрыл Ярмоленко. В конце матча Коноплянка мог принести нашей команде три очка, но не реализовал пенальти. Та игра стала первой официальной для новоиспеченного наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко.

В Рейкьявике победили хозяева – 2:0. Победили без особых шансов для нашей команды. Оба мяча на счету Сигурдссона.

Главный тренер

Сборную Исландии возглавляет опытнейший норвежский специалист Оге Харейде. Исландцев он возглавил уже по ходу отборочного турнира на Евро-2024. Сначала «викингов» тренировал Арнар Видарссон, однако после разгромного поражения от боснийцев ему указали на дверь. Но и под руководством Харейде исландцы не сумели навязать борьбу Португалии и Словакии за два первые места в группе. Тем не менее, по окончании отбора Харейде не был отправлен в отставку. И теперь попробует вывести свою команду на чемпионат Европы через «запасной вход».

Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде

До Исландии Харейде в начале двухтысячных возглавлял сборную Норвегии, но чем-то значимым на своем посту не отметился.

А вот со сборной Дании он достиг определенных успехов. Под его руководством датчане вышли в финальный турнир ЧМ-2018. И там вышли из группы, но вылетели уже в первом раунде плей-офф (по пенальти от Хорватии).

Вывел Харейде сборную Дании и на Евро-2020. Но в финальном турнире Евро уже не он руководил сборной, а Хьюлманд. Виной тому – коронавирус. Из-за пандемии чемпионат Европы сместили на год. А контракт Харайде со сборной Дании истек летом 2020-го. Контракт не продлили, ибо уже был подписан предварительный контракт с Хьюлмандом.

Накануне полуфинального матча плей-офф Евро-2024 против сборной Израиля, главный тренер сборной Исландии Оге Харейде отличился неоднозначными высказываниями относительно соперников. Он признался, что не хотел бы играть против израильтян. «Из-за того, что происходит в Газе. И из-за того, что они сделали с женщинами, детьми и невинными гражданами. И если вы меня спросите, то я вам отвечу, что нам не следует играть этот матч. Однако мы должны играть, ибо последствия для Исландии в противном случае могут быть очень серьезными».

Главная звезда

Ключевой тезис, который муссируется в наших СМИ – нынешняя сборная Исландии уже не та, что была шесть лет назад. В смысле, что она стала слабее, ибо поколение Евро-2016 уже ушло на заслуженный отдых.

Доля истины в таких высказываниях действительно есть. Евро-2016 и ЧМ-2018 для сборной Исландии стал пиком. А далее наступил спад. Потому что началась закономерная смена поколений. А для Исландии этот процесс весьма болезненный, ибо страна не располагает богатыми футбольными ресурсами и возможностью выбора.

Из тех, кто играл на Евро-2016, до Евро-2024 в составе сборной Исландии «добралось» лишь пятеро: Финбогассон (забивавшей нам в отборе на ЧМ-2018), Гудмундссон, Германссон, Ингассон и Траустассон. Что интересно, эти футболисты ни тогда, на Евро-2016, ни теперь, на пути к Евро-2024, не делали погоды в своей национальной команде.

Там сейчас в главных ролях новые лица.

После игры с боснийцами мы все в один голос утверждали, что наша национальная сборная – очень молодая. Лишь двум из тех, кто вышел в основе против БиГ, выполнилось по 27 лет. Но и сборная Исландии – тоже очень молодая команда. Против Израиля в ее составе вышли сразу пять игроков, моложе 23 лет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Главная звезда нынешней сборной Исландии – 26-летний нападающий Альберт Гудмундссон, отличившийся хет-триком в матче против Израиля. Этот футболист уже вошел в историю национальной сборной Исландии: как единственный футболист в ее составе, у кого в активе есть два хет-трика.

На клубном уровне Гудмундссон защищает цвета итальянского «Дженоа». В той команде играет наш Руслан Малиновский.

Перед началом сезоне «Дженоа» не собирался делать основную ставку в атаке именно на исландца, так как «первой скрипкой» должен был стать Матео Ретеги. Но благодаря блестящей форме именно Гудмундссон стал лидером атаки «Дженоа». На его счету в нынешнем сезоне – 12 мячей и три ассиста.

Очевидно, что «гриффоны» не удержат своего лучшего игрока. По окончании нынешнего сезона он наверняка окажется в другой команде. По слухам, им очень активно интересуется «Ювентус».

Альберт – из очень футбольной семьи. Футболистом был не только его отец, но и дядя, и даже дед. Кстати, отец Гудмундссона – Гудмундур Бенедиктссон – очень жестко высказывался в тамошней прессе, когда его сына не вызывали в сборную. Критика оказалась конструктивной. Сейчас именно Гудмундссон тащит свою национальную сборную на Евро-2024. И недооценивать ни этого форварда, ни его национальной команды мы ни в коем случае не должны.