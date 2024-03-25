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Португалия
25 марта 2024, 11:05 | Обновлено 25 марта 2024, 11:12
691
0

ФОТО. Роналду поделился «семейным» фото из лагеря сборной Португалии

Нападающий с партнерами готовятся к очередному спаррингу

25 марта 2024, 11:05 | Обновлено 25 марта 2024, 11:12
691
0
ФОТО. Роналду поделился «семейным» фото из лагеря сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками с инстаграме совместной фотографией с партнерами по национальной команде.

«Семья», – подписал снимок 39-летний нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Как известно, Роналду 21 марта пропустил товарищеский матч сборной Португалии с командой Швеции (5:2). Криштиану должен принять участие в предстоящем поединке португальцев со Словенией, который состоится 26 марта.

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Источник Sport.ua
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