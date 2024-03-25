ФОТО. Роналду поделился «семейным» фото из лагеря сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками с инстаграме совместной фотографией с партнерами по национальной команде.

«Семья», – подписал снимок 39-летний нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Как известно, Роналду 21 марта пропустил товарищеский матч сборной Португалии с командой Швеции (5:2). Криштиану должен принять участие в предстоящем поединке португальцев со Словенией, который состоится 26 марта.