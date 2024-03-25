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  4. Алькарас — о Надале и Федерере: «Также соперничать можем и мы с Синнером»
ATP
25 марта 2024, 11:59 | Обновлено 25 марта 2024, 12:01
229
0

Алькарас — о Надале и Федерере: «Также соперничать можем и мы с Синнером»

Испанский теннисист провел параллель с легендарным противостоянием 2000-2010-х

25 марта 2024, 11:59 | Обновлено 25 марта 2024, 12:01
229
0
Алькарас — о Надале и Федерере: «Также соперничать можем и мы с Синнером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий вторую позицию в мировом рейтинге АТР, провел параллель между своим соперничеством с итальянцем Янником Синнером и противостоянием Рафаэля Надаля с Роджером Федерером в 2000-2010-х.

«Из их соперничества я понял, что нельзя отставать от своего оппонента, нельзя сдаваться. Нужно постоянно совершенствоваться, повышать свой уровень. Даже если ты думаешь, что уже достиг своего пика, то всегда можешь сделать еще чуть больше.

Это то, что они демонстрировали на протяжении многих лет, находясь на вершине. Каждый раз, когда один из них проигрывал другому, проигравший старался стать сильнее, чтобы победить в следующий раз. Они делали это на протяжении долгого времени. Это нечто невероятное, что заслуживает восхищения.

Прямо сейчас, судя по тому, как люди смотрят на это, такое соперничество могло бы быть у нас с Янником. Надеюсь, его и меня ждет прекрасное будущее. Надеюсь, что я смогу показывать свой лучший уровень и продолжать расти благодаря ему», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Отметим, что на данный момент на счету 20-летнего Алькараса два выигранных турнира «Большого шлема» (USA Open-2022 и Уимблдон-2023), в активе 22-летнего Синнера один такой трофей (Australian Open-2024).

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Источник Daily Express
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