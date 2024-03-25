Партнер Мудрика сделал смелое признание о своем статусе в Челси

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер поделился мнением о своей роли в коллективе.

«В этом сезоне в «Челси» мне пришлось стать лидером. Мне это нравится. Когда ты хорошо выступаешь за свой команду, это помогает тебе. Я буду продолжать усердно работать на благо «Челси», – заявил Галлахер.

24-летний Галлахер в нынешнем сезоне провел 38 матчей, забил 4 гола, сделал 7 ассистов.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 11-е место, имея 39 очков после 27 матчей.

Ранее сообщалось, что в переговорах между «Челси» и Конором Галлахером по поводу нового контракта нет прогресса.