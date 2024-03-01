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Англия
01 марта 2024, 11:02 | Обновлено 01 марта 2024, 12:02
359
1

Что будет с партнером Мудрика? Челси и игрок не могут договориться

Будущее Конора Галлахера в стане «пенсионеров» остается туманным

01 марта 2024, 11:02 | Обновлено 01 марта 2024, 12:02
359
1
Что будет с партнером Мудрика? Челси и игрок не могут договориться
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

В переговорах между лондонским «Челси» и полузащитником команды Конором Галлахером по поводу нового контракта нет прогресса.

Поиск точек соприкосновения стороны зашел в тупик. Галлахер хочет прибавку к заработной плате, а клубе не намерен нарушать свой неофициальный потолок зарплат в размере 150 тыс фунтов в неделю.

Действующий контракт Конора с «Челси» истекает летом следующего года. В два предыдущих трансферных окна Галлахера безуспешно пытался подписать «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Конор Галлахер имеет в личном активе 6 голевых передач в 28 матчах.

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Конор Галлахер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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Volodymyr Shevchenko
...має в особистому активі 6 гольових передач...
*має в особистому активі 2 голи і 4 гольових передачі + 2 голи у кубку і 2 асиста у кубку ліги
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