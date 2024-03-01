Что будет с партнером Мудрика? Челси и игрок не могут договориться

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Будущее Конора Галлахера в стане «пенсионеров» остается туманным
В переговорах между лондонским «Челси» и полузащитником команды Конором Галлахером по поводу нового контракта нет прогресса.
Поиск точек соприкосновения стороны зашел в тупик. Галлахер хочет прибавку к заработной плате, а клубе не намерен нарушать свой неофициальный потолок зарплат в размере 150 тыс фунтов в неделю.
Действующий контракт Конора с «Челси» истекает летом следующего года. В два предыдущих трансферных окна Галлахера безуспешно пытался подписать «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне Конор Галлахер имеет в личном активе 6 голевых передач в 28 матчах.
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