Что будет с партнером Мудрика? Челси и игрок не могут договориться

В переговорах между лондонским «Челси» и полузащитником команды Конором Галлахером по поводу нового контракта нет прогресса.

Поиск точек соприкосновения стороны зашел в тупик. Галлахер хочет прибавку к заработной плате, а клубе не намерен нарушать свой неофициальный потолок зарплат в размере 150 тыс фунтов в неделю.

Действующий контракт Конора с «Челси» истекает летом следующего года. В два предыдущих трансферных окна Галлахера безуспешно пытался подписать «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Конор Галлахер имеет в личном активе 6 голевых передач в 28 матчах.