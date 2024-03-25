Кроос дал оценку вероятному переходу Мбаппе в Реал

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о вероятном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «галактикос».

«Если он сам не знает своего будущего, то мне откуда знать? Мы в «Реале» хотим, чтобы у нас были лучшие игроки, и он, несомненно, один из таковых.

Главное – выигрывать трофеи, и, конечно, для «Реала» было бы здорово [подписать Мбаппе], но я думаю, что у нас и так хорошая команда», – заявил Кроос.

Напомним, в недавнем спарринге сборной Германии с командой Франции Тони Кроос стал автором голевой передачи уже на 8-й секунде первого тайма.