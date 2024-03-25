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Испания
25 марта 2024, 08:54 | Обновлено 25 марта 2024, 08:59
411
0

Кроос дал оценку вероятному переходу Мбаппе в Реал

Легендарный немец – о перспективах француза

25 марта 2024, 08:54 | Обновлено 25 марта 2024, 08:59
411
0
Кроос дал оценку вероятному переходу Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о вероятном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «галактикос».

«Если он сам не знает своего будущего, то мне откуда знать? Мы в «Реале» хотим, чтобы у нас были лучшие игроки, и он, несомненно, один из таковых.

Главное – выигрывать трофеи, и, конечно, для «Реала» было бы здорово [подписать Мбаппе], но я думаю, что у нас и так хорошая команда», – заявил Кроос.

Напомним, в недавнем спарринге сборной Германии с командой Франции Тони Кроос стал автором голевой передачи уже на 8-й секунде первого тайма.

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Тони Кроос Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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