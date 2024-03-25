Исключительно топы. Составлена десятка лучших центрбеков АПЛ

Популярное английское издание Give me Sport презентовало десятку лучших центральных защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

Рейтинг возглавил игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Топ-10 лучших центральных защитников АПЛ-2023/2024

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») Вильям Салиба («Арсенал») Джон Стоунз («Манчестер Сити») Рубен Диаш («Манчестер Сити») Габриэль («Арсенал») Микки ван де Вен («Тоттенхэм») Ибраима Конате («Ливерпуль») Эзри Конца («Астон Вилла») Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед») Свен Ботман («Ньюкасл»)

В десятку лучших вошли исключительно футболисты, представляющие клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ.

Как известно, сейчас в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», который, имея 64 очка, по дополнительным показателям опережает «Ливерпуль». «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке.