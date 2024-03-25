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Англия
25 марта 2024, 08:36 |
591
1

Исключительно топы. Составлена десятка лучших центрбеков АПЛ

Нет равных представителям группы лидеров таблицы

25 марта 2024, 08:36 |
591
1
Исключительно топы. Составлена десятка лучших центрбеков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Популярное английское издание Give me Sport презентовало десятку лучших центральных защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

Рейтинг возглавил игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Топ-10 лучших центральных защитников АПЛ-2023/2024

  1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
  2. Вильям Салиба («Арсенал»)
  3. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
  4. Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
  5. Габриэль («Арсенал»)
  6. Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)
  7. Ибраима Конате («Ливерпуль»)
  8. Эзри Конца («Астон Вилла»)
  9. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»)
  10. Свен Ботман («Ньюкасл»)

В десятку лучших вошли исключительно футболисты, представляющие клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ.

Как известно, сейчас в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», который, имея 64 очка, по дополнительным показателям опережает «Ливерпуль». «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Вильям Салиба Джон Стоунз Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник Give me Sport
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Комментарии 1
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luceorius
 Принаймні за половину із них наш Забарний не гірший, вже час йому перебиратись в якийсь із топів, - ніби-то Ліверпуль цікавився.   
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