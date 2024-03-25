Исключительно топы. Составлена десятка лучших центрбеков АПЛ
Нет равных представителям группы лидеров таблицы
Популярное английское издание Give me Sport презентовало десятку лучших центральных защитников клубов Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.
Рейтинг возглавил игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Топ-10 лучших центральных защитников АПЛ-2023/2024
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Вильям Салиба («Арсенал»)
- Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
- Габриэль («Арсенал»)
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)
- Ибраима Конате («Ливерпуль»)
- Эзри Конца («Астон Вилла»)
- Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»)
- Свен Ботман («Ньюкасл»)
В десятку лучших вошли исключительно футболисты, представляющие клубы из топ-10 турнирной таблицы АПЛ.
Как известно, сейчас в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», который, имея 64 очка, по дополнительным показателям опережает «Ливерпуль». «Манчестер Сити» расположился на третьей строчке.
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