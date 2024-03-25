Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека

Бывший наставник римской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о признании экс-директора клуба Тьягу Пинту, который заявил, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении португальца.

«Мне неинтересно, что он говорит или думает. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет. В данном случае это невозможно», – заявил Моуриньо.

Как известно, Моуриньо был уволен из «Ромы» в январе этого года. «Волков» он возглавлял с 2021 года.

В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 дошла до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей (44 победы, 23 ничьи, 29 поражений).

Ранее Жозе Моуриньо дал оценку своему увольнению из «Ромы».