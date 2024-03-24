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  4. МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»
Италия
24 марта 2024, 16:47 | Обновлено 24 марта 2024, 16:48
2633
0

МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»

Португальский специалист до сих пор в шоке

24 марта 2024, 16:47 | Обновлено 24 марта 2024, 16:48
2633
0
МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо до сих пор не может остыть после увольнения из «Ромы».

«Мой уход из «Ромы»? Трудно понять, как можно уволить главного тренера, который вывел команду в два финала еврокубков подряд.

Это единственная странная вещь», – сказал Моуриньо.

Отметим, что «Рома» под руководством Моуриньо выиграла Лигу конференций в сезоне 2021/22, а также играла в финале Лиги Европы УЕФА в сезоне 2022/23.

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Рома Рим Жозе Моуриньо
Источник A Bola
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