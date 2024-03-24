МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо до сих пор не может остыть после увольнения из «Ромы».

«Мой уход из «Ромы»? Трудно понять, как можно уволить главного тренера, который вывел команду в два финала еврокубков подряд.

Это единственная странная вещь», – сказал Моуриньо.

Отметим, что «Рома» под руководством Моуриньо выиграла Лигу конференций в сезоне 2021/22, а также играла в финале Лиги Европы УЕФА в сезоне 2022/23.