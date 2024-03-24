Италия24 марта 2024, 16:47 | Обновлено 24 марта 2024, 16:48
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МОУРИНЬО: «Как можно уволить тренера, который вывел в 2 еврофинала подряд?»
Португальский специалист до сих пор в шоке
24 марта 2024, 16:47 | Обновлено 24 марта 2024, 16:48
2633
0
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо до сих пор не может остыть после увольнения из «Ромы».
«Мой уход из «Ромы»? Трудно понять, как можно уволить главного тренера, который вывел команду в два финала еврокубков подряд.
Это единственная странная вещь», – сказал Моуриньо.
Отметим, что «Рома» под руководством Моуриньо выиграла Лигу конференций в сезоне 2021/22, а также играла в финале Лиги Европы УЕФА в сезоне 2022/23.
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